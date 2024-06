«Eliminazione meritata e dura da digerire» 

L'avventura degli azzurri in Germania finisce tra i fischi dei tifosi italiani arrivati all'Olympiastadion e il pianto dei giocatori finiti in ginocchio sul prato di uno stadio entrato nella storia del calcio italiano per quel Mondiale conquistato nel 2006. «Uscire così fa male, chiediamo scusa a tutti», afferma un affranto capitano azzurro Gianluigi Donnarumma. «L'eliminazione è meritata e per come è venuta è durissima da digerire. Il primo tempo è andato malissimo, poi dovevamo reagire nel secondo e invece abbiamo subito preso il secondo gol. Se è mancato il coraggio? È mancato tutto, la qualità, il coraggio...». Donnarumma non è l'unico a fare mea culpa. Ma dai fischi ricevuti dai giocatori che a fine partita sono andati sotto la curva dei tifosi e dal gesto di chi respingeva il gesto penitenziale che veniva dal campo, scuse non accettate.

«È una delusione enorme, non siamo mai entrati in partita», prosegue il capitano. «Abbiamo lasciato il pallino in mano a loro, commettendo troppi errori. Diamo meriti alla Svizzera che ha fatto una grande partita ma noi dovevamo fare molto meglio. Abbiamo giocatori da cui ripartire, giocare le coppe aiuterà tanti ragazzi a gestire meglio queste partite, ad avere ritmi più alti, come serve in queste gare». Grande la delusione anche di Darmian: «In questo momento prevale la delusione, il rammarico. È difficile dare spiegazioni. Perché bisogna chiedere scusa a tutti per quello che abbiamo fatto» ha detto a Sky. «Perdere non è mai piacevole, è dura quando si subiscono sconfitte così», ha concluso il difensore azzurro e dell'Inter.

