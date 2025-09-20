Eliminato per evitare il ricatto hot: tre fermi 

Milano. Hayati Aroyo, 62 anni, era cognato del capomafia turco Huseyin Sarai. C’era lui al volante a Crotone la sera del 31 gennaio, quando il boss fu ucciso in un agguato, e aveva conservato gli articoli di giornale che raccontavano il fatto. Nei giorni scorsi gli investigatori hanno accertato che era lui l’uomo ucciso a coltellate il 23 luglio a Sesto san Giovanni e poi dato alle fiamme.

L’appuntamento

Ma il suo omicidio, hanno accertato gli agenti della Mobile, non ha a che fare con la mafia turca o in genere con la criminalità organizzata: è collegato a frequentazioni con persone conosciute su siti di incontri, che partecipavano ai suoi festini a base di cocaina. I poliziotti hanno arrestato moglie e marito di 36 e 38 anni di Busto Arsizio e un albanese di 33, loro amico, sospettato di essere l’autore materiale del delitto. Il movente, ancora da verificare, sarebbe il timore che Aroyo diffondesse un video in cui la donna aveva rapporti sessuali con un altro uomo. Sarebbe per questo che quella notte la donna aveva preso appuntamento con la vittima, in una casa che Aroyo aveva avuto in prestito da uno studente che era partito per le vacanze estive. L’italo-turco quella sera le aveva fatto anche un bonifico per pagare il taxi. Lei però era arrivata a Sesto San Giovanni con l’amico albanese e dopo essere entrata in casa ha lasciato la porta aperta, per consentirgli di entrare. A quel punto Aroyo è stato ucciso con 30 coltellate, poi il corpo è stato sistemato sul letto e dato alle fiamme. Intanto, racconta la ricostruzione degli investigatori, il marito della donna stava fuori e faceva da palo.

«Non ho provato pietà»

Dalla casa sono stati sottratti denaro, tre carte di credito, un tablet e il cellulare, e per questo oltre all’omicidio aggravato ai tre viene contestata la rapina. Quando hanno usato le carte della vittima per fare acquisti nei pressi di casa loro, oltre a giocare in una sala slot, è scattato l’alert bancario: a quel punto le immagini delle telecamere acquisite dalla Mobile hanno consentito l’identificazione della donna. Hanno fatto il resto i suoi tabulati, quelli del marito e quelli dell’albanese, che ha fatto delle ammissioni davanti al pm di Monza. In un messaggio trovato sul suo telefono la donna dice: «Avevo paura di provare pietà ma non l’ho provata. Quando guardavo era per vedere se provavo qualcosa, ma nulla».

