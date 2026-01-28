Eliminato il Napoli Vince il Chelsea ma lo stadio applaude  

Napoli 2

Chelsea 3

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus (21' st Gutierrez); Spinazzola (38' st Beukema), McTominay, Lobotka, Olivera; Vergara, Elmas (38' st Lukaku); Hojlund. In panchina Contini, Spinelli, De Chiara, Garofalo. All. Conte.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto (14' st Chaloba), Fofana, James, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos (14' st Gittens; 44' st Badiashile); Estevao (28' st Garnacho), Enzo Fernandez, Pedro Neto (1' st Palmer); Joao Pedro. In panchina Jorgensen, Merrick, Hato, Acheampong, Tyrique George, Delap, Guiu. All. Rosenior.

Arbitro: Turpin (Fra).

Reti: nel pt 19' Fernandez (rig), 33' Vergara, 43' Hojlund; nel st 16' e 39' Joao Pedro.

Note: angoli 4-1 per il Napoli. Rec. 3' e 5'. Ammoniti: Juan Jesus, Elmas, Fofana.

Il Napoli dà tutto nel primo tempo contro il Chelsea, ma alla fine si arrende e saluta la Champions League al termine della prima fase. Gli azzurri pagano il mancato successo di Copenaghen e una rosa ormai ridotta dai tanti infortuni e dal mercato in uscita che portano Conte ad avere 14 giocatori per il match che diventa nella ripresa imprendibile per gli azzurri contro un Chelsea di grande qualità, che sbaglia nel primo tempo ma poi domina nella ripresa e merita il successo. Il Napoli dopo 15' va in svantaggio. Juan Jeus tocca con la mano in area, dal dischetto segna Enzo Fernandez, con Meret che indovina la direzione ma il tiro è angolatissimo. Il Napoli non si arrende, anzi, si ritrova e aggredisce la difesa del Chelsea e al 33' arriva il pari: Elmas recupera palla sulla trequarti inglese, lancia al volo Vergara che entra in area, fa veronica su Fofana e tira nell'angolo opposto al portiere. Il Maradona impazzisce, il Napoli si esalta e al 43' Elmas dà in area a Olivera che mette il cross basso perfetto per Hojlund che anticipa Fofana e la mette dentro portando gli azzurri nell'intervallo tra le qualificate.

Ma al 16' della ripresa proprio il nuovo entrato Palmer si inventa l'assist per Joao Pedro che supera in velocità Juan Jesus e tira nell'angolo che batte Meret. Nel finale il Chelsea però è padrone fisicamente del campo e così finisce la propria rimonta segnando il 3-2 al 39' con Joao Pedro, ben lanciato in contropiede ancora da Palmer, che entra in area e batte Meret. Finisce così, con la rosa corta che si arrende e saluta la Champions tra gli applausi del Maradona.

