Eliminati tutti gli italiani 

Parigi. I rimpianti maggiori sono per Lorenzo Sonego: il piemontese, crollato fisicamente dopo il tiebreak del terzo set, saluta Parigi agli ottavi dopo tre ore e mezza di una maratona che sembrava poter essere vinta e che invece è persa in quattro set contro il numero 11 del mondo, il russo Karen Khachanov. Meno rammarico, invece, per Lorenzo Musetti che si arrende (sempre agli ottavi) al fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz dopo tre set dominati dal numero 1 del mondo. Con Sonego e Musetti, l’Italia del tennis saluta il Roland Garros e non avrà nessun rappresentante, né maschile né femminile (sabato out Elisabetta Cocciaretto), nella seconda settimana dello slam francese.

La giornata

Sonego gioca tre set di lotta e qualità, poi dopo il tiebreak del terzo accusa le fatiche della vittoria in rimonta contro Andrev Rublev e si arrende definitivamente. Ma fino a quel momento, l’impresa di battere il numero 11 del mondo sembrava alla portata per il tennista piemontese che invece saluta il Roland Garros agli ottavi di finale (1-6, 6-4, 7-6, 6-1), come era accaduto in quella edizione “assurda” del 2020, disputata nel mese di ottobre a causa della pandemia. Allora era stato Diego Schwartzman (all’epoca top ten) a fermare la corsa del tennista di Torino, ieri Karen Khachanov che ora nei quarti affronterà Djokovic. Applausi comunque per Sonego che ha battuto avversari di valore, tra i quali appunto Rublev (numero 7 Atp). Il suo resta indiscutibilmente un grande Roland Garros.

Il re spagnolo

Dopo Sonego, si arrende anche l’ultimo azzurro in tabellone a Parigi: troppo forte Carlos Alcaraz che mette all’angolo Musetti in tre set (6-3, 6-2, 6-2) e poco più di due ore di gioco. Parte bene il carrarese che strappa subito il servizio ( bam! , avanti 2-0) ma è solo un’illusione perché lo spagnolo rimette la partita in equilibrio e vince il set conquistando 6 giochi contro 1 solo di Musetti. Il secondo e terzo set hanno lo stesso tenore: c’è equilibrio solo nei primi quattro o cinque giochi, poi Alcaraz sale in cattedra e in campo fa quello che vuole.