Eliminati i vincoli idrogeologici 

Rimossi i vincoli idrogeologici nel territorio di Uta, un traguardo atteso da dodici anni. La norma risaliva a dicembre 2012, nata in seguito all'approvazione definitiva del Piano stralcio delle fasce fluviali. In seguito, nel 2019, furono individuate nuove aree di vincolo, dopo l'approvazione del Piano di gestione del rischio alluvioni. L'amministrazione fin da subito aveva espresso la volontà di rivedere lo studio del piano che aveva portato a quei vincoli, proponendo di cambiare il parametro di valutazione. L’amministrazione chiedeva di utilizzare un metodo coerente con il territorio pianeggiante del Comune rispetto a quello vigente.

Hanno convinto i dati tecnici forniti dall’amministrazione: «Si chiude positivamente un percorso iniziato nel 2019, e che è sempre stato un punto fondamentale della nostra azione amministrativa - afferma, soddisfatto, il sindaco Giacomo Porcu - Finalmente migliaia di utesi vedono riconosciuto il loro diritto a un pieno utilizzo del territorio, sempre rispettando la sicurezza delle persone, faro a cui orientarsi». Il risultato è frutto di un criterio tecnico, basato su un metodo di calcolo delle aree soggette ad allagamento bidirezionale: si parte dal presupposto che se gli argini del rio Flumini Mannu potrebbero non reggere in caso di alluvione, l’acqua verrà distribuita in maniera omogenea nel territorio, con una velocità via via decrescente. Un sistema che riduce al minimo il rischio per le persone, permettendo nuove costruzioni con solo alcune prescrizioni. «Centinaia di cittadini potranno finalmente riavere il diritto a utilizzare le loro proprietà. Potremo nuovamente avere un patrimonio utilizzabile in maniera più sicura, e meno esposto al rischio idrogeologico».

