Eliminate per i lavori le fermate del bus: «Torneranno presto» 

La “colpa” è del cantiere di piazza Arcipelaghi. Da oltre un mese, da quando cioè l’impresa ha allargato il perimetro in via Lungosaline, la parte interna dove si affacciano le abitazioni, per intendersi, i mezzi del Ctm non possono più transitare e garantire la fermata in prossimità del D’Aquila. Risultato: dopo la fermata di Marina Piccola, quella successiva oggi è all’Ippodromo. Protestano i residenti del Poetto e i tanti lavoratori che ogni giorno al Poetto si recano nei chioschi e nei ristoranti. «Per molti nostri collaboratori che non hanno mezzi privati, l’autobus è l’unica possibilità di arrivare a lavoro», dice Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari al Poetto (e alla Marina). «Il “taglio” delle fermate sta creando un disagio notevole», aggiunge.

Ribadito che la responsabilità non è del Ctm che, adesso, transitando nel viale Lungo Saline a scorrimento veloce non può effettuare nessuna sosta per ragioni di sicurezza («non appena finiranno i lavori, Ctm ripristinerà percorsi e fermate», fanno sapere dall’azienda trasporti), il problema è stato sollevato da Alessio Mereu, vicepresidente della commissione Viabilità. Spiega l’assessore Yuri Marcialis: «Abbiamo chiesto alla ditta di bitumare la strada in modo da consentire il passaggio dei bus. Entro pochi giorni il problema sarà risolto». ( ma. mad. )

