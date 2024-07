«Eliminate l’amianto da quella casa» 

Sono passati anni da quando hanno segnalato la situazione, ma nel frattempo niente è cambiato.

I residenti di via Olanda a Pitz’e Serra, sono ancora alle prese con una casupola con la copertura in amianto che si affaccia proprio sulle loro case, e che continua a disgregarsi a poco a poco, con il pericolo magari di nuocere alla salute degli abitanti della zona.

«Da anni subiamo questa situazione», spiega un residente, Sebastiano Pitzalis, «c’è un manufatto con tetto in eternit oramai compromesso, che ricade in un’ area comunale, ex parcheggi poste. Abbiamo paura di inalare le fibre che sono molto pericolose>. La questione, aggiunge, «l’abbiamo segnalata più volte al Comune e alla Polizia locale ma nessuno si è mai fatto carico del problema». Unica cosa, «hanno chiuso con un cancello, a chiave, ma questo poco cambia. E pensare che sarebbe dovuto essere un parco verde per bambini». A quanto pare, rivela ancora Pitzalis, «si tratta di una casupola che era stata realizzata come ricovero attrezzi quando erano state costruite le palazzine, quindi stiamo parlando di anni e anni fa, sta di fatto che è sotto gli occhi di tutti quanto sia pericolosa». Nella zona c’è anche una colonia felina con continuo accesso dei volontari proprio a pochi passi dalla struttura.

