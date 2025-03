«Eliminate i guardrail assassini» 

«Sono qui per rappresentare tutte quante le famiglie che hanno perso ragazzi per una questione di problematiche infrastrutturali, e non solo per Adesso Basta». Sono le parole di Annarita Doneddu, vicepresidente dell’associazione che da anni combatte una battaglia sulla sicurezza della rete stradale in Sardegna, ma soprattutto sono parole della mamma di Matteo e Francesco Pintor, i fratelli trafitti dal guardrail sulla Nuoro-Macomer a Natale del 2017. Con l’altro fratello Giovanni, viaggiavano sull’auto condotta dal cugino Alessandro Satta, diretti a Pattada per un pranzo di famiglia. La donna ha parlato al termine dell’udienza del processo civile, dove Satta ha chiamato in causa Anas, e nel quale Adesso Basta e Anci Sardegna hanno chiesto di essere ammessicome comparsa di intervento volontario.

La decisione

Dopo due ore di udienza, il giudice del Tribunale di Nuoro, Francesca Lecis, ha deciso di riservarsi sulla richiesta di costituzione nel processo da parte dell’associazione Adesso Basta e dell’Anci Sardegna, nell’ambito del procedimento avviato da Alessandro Satta (difeso dagli avvocati Luigi Pisani, Danilo Sedda e Michele Mazzette) contro Anas rappresentato da Pietro Sanna.

Sicurezza stradale

«Pensiamo – ha sottolineato Annarita Doneddu - che Anas abbia i nostri stessi obiettivi: tant’è che quando si preoccupa seriamente di sicurezza, le strade sono effettivamente sicure». Il processo ha come obiettivo non solo il riconoscimento delle responsabilità con pretese risarcitorie, ma un intervento più ampio sulle infrastrutture stradali, con l’intento di migliorare la sicurezza e prevenire futuri incidenti dovuti a pericoli evitabili. L’associazione, e l’Anci Sardegna con la presidente Daniela Falconi, chiedono al giudice la messa a norma delle barriere che sarebbero dovute essere adeguate agli standard di sicurezza dell’ordinamento e delle direttive europee già dal 2004. Anche Progetto per Nuoro, in una nota chiede alla politica di sostenere questa battaglia. Il giudice ieri ha nominato un consulente tecnico per approfondire gli aspetti tecnici.

Nel procedimento penale contro Anas, conclusosi di recente, il Tribunale aveva archiviato senza ravvisare colpe dei dirigenti dell’ente strade.

