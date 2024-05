Eliminare le erbacce nelle zone pubbliche? Costa 100mila euro 

A Carbonia la necessità di incrementare il diserbo grava sulle casse municipali: con una variazione di bilancio da circa 100 mila euro prevista fra pochi giorni in Consiglio, è stato varato un piano di sfalcio delle erbacce anche in zone di solito non coinvolte nel programma perché non comprese nel vecchio (ma tutto in vigore) appalto della nettezza urbana. «Da anni – analizza il sindaco Pietro Morittu – ci scontriamo anche noi con i cambiamenti climatici: ora un maggio particolarmente piovoso ci costringe a reintervenire cercando di prestare attenzione anche ad aree di solito escluse dalle attività».

Oggi ci sarà una riunione operativa fra assessorati per definire le modalità di intervento. Il sindaco chiarisce anche una contraddizione: zone già diserbate e altre con erbacce dilaganti. «Sono stati calendarizzati interventi diversi», spiega Morittu: «Si arriverà dappertutto».

Il caso emblematico è la zona fra le vie Abruzzi, Messina, Lombardia, Veneto, Curiel: erbacce dilaganti. Invece è stato certosino il lavoro svolto da Devizia in gran parte del rione di Rosmarino nel comparto del rione Rosmarino. «Sono pronti ad intervenire anche i 24 operai assunti dall’ufficio dell’impiego grazie al cantiere Lavoras», conclude il sindaco: «Uomini e donne che hanno già dimostrato serietà e professionalità».

