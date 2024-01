«Eliminare le barriere architettoniche» 

È stato pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Sant’Anna Arresi il bando per ottenere i contributi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Per poter ottenere il contributo è indispensabile presentare il modulo, allegando il certificato medico attestante la situazione handicap consistente. In caso di invalidità totale, va presentato il certificato Asl o copia autenticata, attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione. «Trattandosi di edifici privati – fanno sapere dal Comune – e non potendo partecipare coloro che risiedono in alloggi di edilizia residenziale pubblica, (Ex Iacp e ora di Area), questi ultimi devono presentare l’autorizzazione da parte del proprietario dell’abitazione, nel caso si tratti di un alloggio in affitto, e il preventivo relativo alle spese da sostenere per realizzare gli interventi necessari all’abbattimento delle barriere. Al bando non possono partecipare coloro che hanno già provveduto alla realizzazione di nuove opere di abbattimento».

Le domande vanno presentate entro il 1 marzo nell’ufficio protocollo del Comune o via mail a protocollo.santannaarresi@pec.it. (f. m.)

