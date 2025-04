Elicottero precipita nell’Hudson: 6 morti 

New York. Un elicottero si è schiantato ieri intorno alle 22 in Italia nel fiume Hudson, a New York. A bordo c’erano sei persone: oltre al pilota, una intera famiglia di turisti spagnoli composta dai due genitori e tre bambini che stava effettuando un volo turistico sopra Manhattan. Il bilancio della tragedia è pesantissimo. Sarebbero infatti 6 i morti, tutti i passeggeri che erano a bordo. Ignote per ora le cause della sciagura avvenuta intorno alle 16 ora locale. A indagare saranno la Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board. Sui social sono rimbalzate subito le immagini del velivolo, un Bell 206, capovolto in acqua, circondato poi dai mezzi di soccorso, che non sono riusciti a salvare nessuno. È l’ennesimo incidente negli affollatissimi cieli sopra la Grande Mela, dove si incrociano aerei ed elicotteri usati sia per voli privati che turistici o commerciali. Nell’agosto 2009, sempre nell’Hudson cadde un elicottero dopo uno scontro con un piper: morirono 5 italiani. La tragedia di ieri riapre la questione della sicurezza.

