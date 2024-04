Elicottero per il parto, esplode la polemica 

Ha dato alla luce una bimba alle 4 di ieri. Un parto naturale al Santissima Trinità di Cagliari per la donna di 38 anni, di Lotzorai, trasportata sabato sera con l’elicottero Echo Lima 3 dell’Areus, atterrato sulla spiaggia di Tancau. Il caso ha suscitato reazioni sul territorio, da due anni esautorato del punto nascita all’ospedale di Lanusei. Sull’episodio è intervenuto il consigliere regionale di maggioranza, Salvatore Corrias. «L’intervento dell’elisoccorso - ha detto l’esponente Dem - è sintomo del grande disagio del territorio dove, dopo la chiusura del punto nascita, non si può più gestire nemmeno la normalità, men che meno l’emergenza per la quale, se il reparto di Lanusei fosse stato operativo, non ci sarebbe stato bisogno dell’elicottero». La donna è stata soccorsa, mentre ha avvertito le contrazioni da travaglio, nella sua abitazione di Lotzorai dalla Croce verde di Tortolì che l’ha accompagnata nel punto in cui è atterrato l’elicottero. «Mi rendo conto che i numeri non giochino a nostro favore ma - ha aggiunto Corrias - non possiamo e non dobbiamo demordere. In un contesto di crescente denatalità e di impoverimento dei servizi, occorre garantire il diritto alla vita, che non può essere messa a repentaglio. Altrimenti ogni investimento in atto sulle strutture educative, quali asili nido, in agenda sugli investimenti regionali, rischia di essere inutile. Ho già segnalato all’assessore alla Sanità la necessità di adoperarsi subito per il nostro ospedale, in primis per il Pronto soccorso e per il reparto di Pediatria. Altrimenti, di questo passo, non si potrà più nascere, nemmeno a Nuoro». (ro. se.)

