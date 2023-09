Elicottero, doppio intervento 

Si è fatto male mentre si trovava sulla spiaggia di Cala Luna, al confine tra Dorgali e Baunei. Per soccorrere un turista con la caviglia lesionata sono intervenuti la motovedetta del Circomare di Cala Gonone e l’elicottero dell’Areus di base a Olbia. Ieri mattina, sulla spiaggia della costa orientale, ha operato il personale della Guardia costiera che poi ha affidato il ferito all’elicottero volato all’ospedale San Francesco di Nuoro dove sono stati effettuati gli accertamenti medici. Personale sanitario mobilitato anche di pomeriggio. Intorno alle 15.30 un escursionista nel sentiero di Gorropu, sul versante di Dorgali, ha accusato un malore e anche in questo caso, in virtù delle condizioni impervie del territorio, è stato necessario far intervenire l’elicottero dell’Areus, stavolta decollato da Alghero. Pure l’escursionista è stato trasportato, in codice giallo, al San Francesco. (ro. se.)

