Elicotteri “fuori rotta”, rabbia e proteste 

Rabbia e sconcerto, a Sant’Anna Arresi, per la nuova esercitazione militare. In tanti - amministratori, imprenditori turistici, associazioni, cittadini - segnalano violazioni nelle manovre di addestramento, con possibili ripercussioni per la sicurezza. Contestato, in particolare, il sorvolo a bassissima quota su alcune spiagge di Porto Pino, ancora frequentate. «I militari hanno a disposizione aree vastissime per esercitarsi, non si capisce perché debbano sconfinare», contestano i consiglieri comunali Armando Linzas e Valerio Lecca. La sindaca Teresa Diana: «Chiederemo spiegazioni alle autorità militari».

a pagina 9