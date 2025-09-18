Elicotteri e incendi, il fascicolo trasferito in Piemonte 

Il processo per la presunta frode nella gara per la dotazione degli elicotteri necessari al servizio antincendi non doveva essere celebrato a Cagliari, bensì ad Alessandria, in Piemonte, dove ha sede il quartier generale della società mandataria che ha radunato l’associazione temporanea di imprese e ha partecipato al bando della Regione Sardegna. Accogliendo un’istanza di competenza territoriale dell’avvocato difensore Michele Pilia, il giudice Giampiero Sanna ha annullato il decreto che dispone il giudizio e inviato alla Procura alessandrina il fascicolo che ora dovrà ripartire dalla richiesta di rinvio a giudizio. La competenza territoriare – era la tesi della difesa – non spettava al luogo dov’è stata fatta la gara, ma dove ci sarebbe stato il presunto accordo collusivo per turbare la gara.

Erano otto gli amministratori d’aziende, nessuno sardo, rinviati a giudizio nell’ambito dell'inchiesta del pubblico ministero Andrea Vacca su un presunto “cartello" che si sarebbe creato in varie regioni italiane per aggiudicarsi i bandi del servizio antincendio con gli elicotteri. L’indagine si era concentrata su bandi di gara multi milionari che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati condizionati da un presunto accordo siglato tra le aziende, ritento illecito sia dall’Authority autocorrezione che ora dai magistrati del capoluogo sardo. Ora tutto deve ricominciare. (fr.pi.)

