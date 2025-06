Elicotteri e Canadair alla spicciolata: «Ma la macchina antincendio funziona» 

Gli incendi dall’inizio dell’anno sono stati 262, solo a giugno 149. Per ora non è successo nulla di grave, ma l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile per tutto il week end scorso e l’inizio di questa settimana a causa del gran caldo è però un segnale utile per tenere alta la guardia, in una campagna antincendio che si può dire soltanto all’avvio.

La stagione

I mezzi aerei in campo potrebbero essere più del 2024, nonostante due gare siano andate deserte. Ora sono dieci, 8 elicotteri più due superpuma come l’anno scorso e c'è ancora la speranza di avere altri due velivoli, eguagliando il 2023. «Il primo canadair arriverà domani a Olbia, gli altri due dovrebbero essere disponibili a luglio», informa Gianluca Cocco, responsabile del Corpo Forestale. «I due superpuma, velivoli più performanti e adatti al trasporto di squadre antincendio, i cosiddetti elitrasportati, saranno in volo nei cieli sardi, si spera il meno possibile, dal 20 giugno. Per due elicotteri le gare sono andate deserte. Erano previsti per le basi di Fenosu e Marganai e bisogna capire se c’è il tempo di rimetterli a bando». La Regione e la Protezione civile avevano previsto dieci elicotteri leggeri per la stagione più calda: «Ne sono disponibili di già tre a Pula, a Villasalto e ad Anela, in anticipo sui tempi previsti e, da ieri, saranno quelli di Lanusei e Farcana». In campo anche due elicotteri pesanti dell’Aeronautica e dell’Esercito. «Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso potremmo avere qualche elicottero in più», conclude il responsabile del Corpo Forestale. «La situazione, a leggere i primi dati della campagna antincendio, sembra sotto controllo: abbiamo avuto giusto un grosso evento, a Dualchi, prima di quelli di ieri, ma si può dire che fino a questo momento la situazione non ha mostrato particolare criticità». E da ieri a Olbia c’è il primo dei tre Canadair: gli altri due saranno operativi sempre a Olbia dal primo luglio.

Fiducia

La questione delle gare, tuttavia, lascia appese molte aspettative: «Abbiamo un superpuma in più rispetto all’anno scorso», osserva Mauro Merella, capo della Protezione civile. «Lo schieramento è, di fatto, quello del 2024 e dovrebbe bastare: sull’andamento delle gare non possiamo incidere più di tanto. Il dipartimento nazionale, proprio nel 2024, ci aveva assegnato ulteriori mezzi aerei, che sono arrivati a fine settembre-inizio ottobre, tanto che non li abbiamo schierati. C’è grande difficoltà nel reperimenti. Quest’anno, poi, stiamo sperimentando la cabina di regia settimanale in cui, sulla base del meteo e dello stato della vegetazione, cerchiamo di capire quali possano essere le giornate più critiche e, di conseguenza, il personale da schierare».

I dati

Insomma, la speranza è che continui così, senza fuoco. Anche se la differenza degli ettari percorsi dalle fiamme rispetto all’anno scorso invita a un prudente ottimismo: 403,93 ettari solo a giugno, 501 da gennaio: l’anno scorso erano stati 808,27. La media degli ultimi dieci anni è 470,69 ettari. C’è poi tutta la partita degli uomini in campo e delle collaborazioni per la cosiddetta lotta attiva agli incendi: le forze impiegate sono nel complesso 9.534, gli addetti allo spegnimento sono 7.621 mentre le vedette sono 1.913. Aumentano anche i mezzi a terra: 1.224.

In campo

Come riferisce Salvatore Piras, amministratore unico di Forestas, le forze in campo giornalmente dovrebbero essere così composte: «Lo schieramento totale dei nuclei di Forestas prevede 197 postazioni totali, 231 nuclei di lotta, 649 operatori sul campo ogni giorno», spiega Piras. «Abbiamo inoltre a disposizione 122 mezzi leggeri e 75 pesanti per un totale di 197. Molti mezzi sono nuovi e sostituiranno quelli più obsoleti». Tornando alle forze impegnate, Forestas è il motore della lotta attiva: «Noi contribuiamo con circa 1.400 tra vedette, squadre di lotta e impiegati», prosegue. «I primi schieramenti di squadre e vedette sono stati predisposti nelle aree con alte temperature e situazioni di siccità che determinino un rischio incendio più elevato. In questa fase sono in via di completamento gli interventi di prevenzione che sono la ripulitura con mezzi meccanici dei viali parafuoco e della viabilità forestale, cioè strade e piste». Completano il quadro i vigili del fuoco e i volontari, anche attraverso gemellaggi con altre regioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA