Elicotteri dimezzati per la lotta al fuoco: «Ma siamo in campo» 

La lotta contro il fuoco è già iniziata. In anticipo di un mese, per capire se il trend primaverile è davvero allarmante come sembra, anche per l’assenza di piogge rilevanti. Si parte da una certezza: i mezzi aerei sono sei in meno rispetto al 2023. E cioè, a oggi: 5 elicotteri leggeri, 2 pesanti, i cosiddetti Superpuma, e 3 canadair. Anche se, nel presentare l’avvio della campagna, la regìa dell’antincendio è parsa fiduciosa. A cominciare dall’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, che ha scansato le recenti tensioni sul reperimento dei mezzi aerei.

L’assessora

«Per quanto riguarda gli elicotteri, ritengo che questo sia il momento di andare avanti e affrontare il problema, piuttosto che seguire le polemiche», ha detto Laconi. «Quindi noi stiamo combattendo tutti quanti per ottenere il massimo dei risultati». La rappresentante della Giunta Todde ha ricordato che l’anno scorso la flotta regionale poteva disporre di 11 elicotteri, tutti leggeri, cioè capaci di trasportare 900 litri d’acqua.

La situazione

Ora, dopo tre gare che non sempre sono andate secondo le previsioni, i mezzi leggeri sono cinque. In compenso, ci sono due velivoli pesanti, i Superpuma appunto, capaci di trasportare 4mila litri di acqua e personale a bordo per lo spegnimento. «Parliamo di mezzi altamente performanti, più efficaci degli elicotteri classici», ha argomentato l’assessora. «L’efficacia nella lotta al fuoco è superiore. In un certo senso, la maggiore capacità di trasporto compensa la mancanza di mezzi leggeri». Va da sé che i numeri parlano chiaro: per fortuna sono confermati i tre canadair, che saranno dislocati a Olbia, mentre un altro canadair (o un elitanker) dovrebbe essere inviato a Decimomannu o a Elmas per le emergenze. Il Corpo forestale sta poi predisponendo un nuovo bando, a trattativa negoziata, per acquisire un altro Superpuma: «Con i Vigili del fuoco è allo studio una convenzione per 15 squadre a terra e un elicottero da dislocare a Sassari», ha proseguito Laconi. Un vulnus, quindi, «può sembrare esistere nei numeri, ma la capacità di carico e qualità dei mezzi in campo compensa e, anzi, supera le supposte carenze».

Il clima

C’è poi l’aspetto climatico, che non depone a favore della Sardegna. Aprile è stato un mese terribile sul fronte degli incendi: come indicano i dati, sono stati 88, con la conseguenza di 268,71 ettari andati in fumo. L’anno scorso erano stati 45, con 75,46 ettari distrutti. Dal 2014, oltre a questo e a quello del 2023, l’aprile con più incendi risulta quello del 2017: erano stati 47, ma con 27, 43 ettari in fiamme. Il trend è proseguito a maggio: fino ai primi dodici giorni del mese si sono registrati 157 incendi per 328,42 ettari inceneriti. L’anno scorso i roghi sono stati 144, per 328 ettari distrutti. «Il tema è che il clima sta cambiando e non solo in Sardegna», ha concluso l’assessora Laconi. «Se nei prossimi mesi non dovesse piovere, è chiaro che l’allerta sarà massima».

Prevenzione

Le forze a terra impegnate nella lotta in questo caso diventano essenziali «soprattutto sul fronte della prevenzione, per provare a ridurre e spegnere i roghi prima che diventino ingestibili». Gli addetti allo spegnimento già schierati sono 6.980, le vedette 2.650 e i mezzi a terra 1.130. E potrebbero arrivare rinforzi dai gemellaggi con il Friuli e la Lombardia.

