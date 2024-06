«Elicotteri antincendio contro la grande sete» 

Contro la grande seta della Baronia servono gli elicotteri antincendio, non solo le autobotti, per approvvigionare le aziende agricole in ginocchio e i potabilizzatori. La proposta, rivolta alla Regione, arriva da Gianfranco Dalu, ingegnere con una lunga esperienza ad Abbonoa e al consorzio Govossai. «L’elicottero preleva acqua grezza da altri laghi, dal Cedrino, da Sos Canales a Buddusò, e rifornisce facilmente i vasconi nelle aziende agricole», spiega. Negli ovili dovranno dotarsi di capienti cisterne prefabbricate. «Gli elicotteri più grandi a doppia elica - aggiunge - possono trasportare enormi quantità di acqua grezza e portarla negli enormi vasconi a cielo aperto del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale e ridurre quindi i consumi diretti da Maccheronis».

Anche per il servizio idropotabile Dalu auspica l’utilizzo degli elicotteri. «Prelevano acqua dai grossi impianti di potabilizzazione di Janna ’e Ferru a Pratobello, Taddore a Galtellì, Agnata ad Arzachena, Sos Canales e scaricano direttamente nei serbatoi cittadini di San Teodoro, Budoni, Posada, Siniscola e Torpè. In questo modo - sottolinea - si velocizzano tutte le forniture e con le autobotti a terra si fa un servizio più mirato». Dalu propone alla presidente della Regione Alessandra Todde di fare in fretta «saltando anche i protocolli» e assumendo lei stessa o delegando qualcuno al ruolo di commissario per l’emergenza. La sua proposta segue il grido d’allarme del sindaco di Torpè, Martino Sanna, che chiede alla Regione dissalatori o una condotta lampo che colleghi la diga di Torpè ad altri invasi.

