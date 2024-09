«Eli, sto arrivando in Sardegna!» 

Dal Derby, al “Drive In”, dalla musica, al cinema, da solo o in compagnia, nello storico sodalizio con Christian De Sica o in coppia con Teo Teocoli: sono 50 anni di risate quelli che Massimo Boldi ha regalato agli italiani, una lunga e prolifica storia artistica, per cui domani, al Teatro Massimo di Cagliari, gli verrà riconosciuto il Premio alla Carriera 2024. Nel corso della serata, organizzata da Event’s Partners con il contributo della Regione, verranno premiati anche Pupi Avati, Barbara Alberti, Piero Marras, Francesco Merlo e Francesco Medda. Dagli scatch di Max Cipollino, a film come “Tre tigri contro tre tigri”, “Fracchia la belva umana”, “Yuppies”, fino alla saga di “Vacanze di Natale”, Boldi è stato capace di far ridere l’Italia degli italiani, con un linguaggio fra grottesco, satira e parodia e non è ancora finita. «Tanti anni, tanto lavoro, tanta soddisfazione», ci ha raccontato. «Ora, anche quella di ricevere un Premio alla Carriera a Cagliari».

Che rapporto ha con Cagliari e la Sardegna?

«L’ho girata tutta quando ero un barcaiolo. Mi piaceva andare in barca e spesso i miei giri mi portavano sulle vostre coste. In Sardegna ho un’amica, Elisabetta Canalis, che ha fatto tanti film con me».

Ci racconti della sua carriera: il momento più bello?

«Tutta la mia vita, perché sono arrivato magicamente a fare questa professione, grazie alle opportunità che mi sono state offerte. Facevo il batterista in un gruppo, i Pattuglia Azzurra, e siamo andati a fare da orchestra base al Derby Club, dove si esibivano i grandi artisti della Nouvelle Vague milanese. Lì ho conosciuto Cochi e Renato, Gaber e Jannacci, e il nostro stare insieme, e divertirci, è diventato poi una professione».

E quello più difficile?

«Dal Covid a oggi, il cinema ha vissuto un momento poco felice, non è stato piacevole. Presto, però, uscirà il nuovo film, non vi dico ancora quando, ma vi dico che non è un cinepanettone, è un film brillante, con una bella storia, dal titolo “A Capodanno tutti da me”».

L’incontro che le ha cambiato la vita?

«Silvio Berlusconi! Lo conobbi nei primi anni ’80 e andai subito a lavorare a Canale 5 al “Drive In” e, poi, da lì ho fatto la mia carriera. Berlusconi era un fratello maggiore. Quando ho firmato il contratto c’eravamo io e Teocoli, eravamo in questa stanza con Antonio Ricci, i segretari suoi amici, Dell’Utri e altre persone, e dopo aver firmato arrivò una magnum di champagne, sciabolata, e disse: “Con questi ragazzi, faremo la nuova televisione. Carlo, 50 milioni!”. Questo era Berlusconi».

Da politico aveva ben chiaro il valore della satira, con cui oggi, invece, la politica sembra avere un rapporto piuttosto spinoso…

«Bene o male è sempre stato così, dipende dalle epoche. Di sicuro, Berlusconi è stato uno che ha fatto bene al mondo dello spettacolo. I film che ho fatto io non sono mai stati considerati film d’autore, ma piuttosto dei film per le masse, ma la soddisfazione che sono stati campioni di incassi per 30 anni c’è».

Le sue battute sono entrate nell’immaginario collettivo. Cos’è la comicità?

«È cercare di far ridere trovando sempre cose diverse, nuove, straordinarie e andare incontro anche ai giovani. È quello che è successo con me quando ho iniziato e sono passati 50 anni, che non sono pochi, ma allora ero considerato il nuovo, mentre adesso... sono considerato… sempre nuovo».

Il suo segreto?

«Rimanere bambino».

Con De Sica?

«Siamo amici! Abbiamo lavorato insieme per 25 anni, ci stimiamo».

Ha un sogno nel cassetto?

«Mi piacerebbe chiudere la carriera con un film con dei big americani, tipo Al Pacino».

RIPRODUZIONE RISERVATA