Eli Canalis: «Mi ha dato forza e fiducia» 

«Mi unisco al dolore della famiglia Berlusconi. Silvio è stato un grande capo d’azienda, l’azienda in cui sono nata e cresciuta professionalmente, in cui ogni giorno ho avuto la conferma di quanto lui fosse stimato e rispettato dai suoi stessi dipendenti e dalle tante persone che ha aiutato e in cui ha creduto, come me». Così Elisabetta Canalis, 45 anni, ricorda il Cavaliere. La sassarese, velina a “Striscia la Notizia” dal 1999, per tre edizioni, deve a Canale 5 il successo che l’ha portata sino agli Stati Uniti.

Pamela Prati

«Caro Silvio non ci posso credere che te ne sia andato. Per tutti eri Silvio Berlusconi, per me un grande amico. Sei stato un grande presidente, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e un grande politico. Mi unisco al dolore della famiglia e di tutta Mediaset». “ La sai l'ultima?”, “Scherzi a parte” e “Re per una notte” tra i programmi Mediaset condotti dalla showgirl di Ozieri, 64 anni.

Giorgia Palmas

La cagliaritana, oggi 41 anni, velina sul bancon di “Striscia la Notizia” nel 2002, affida il suo ricordo a uno scatto in bianco e nero. Silvio Berlusconi sorride e solleva al cielo la Coppa dei Campioni. L’esordio di Giorgia Palmas a Mediaset risale, però, a qualche anno prima: è, infatti, nel cast di “Buona Domenica”, condotta quell’anno da Maurizio Costanzo, nel ruolo di microfonina.

RIPRODUZIONE RISERVATA