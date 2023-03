Elga e Serena verso L’isola dei famosi 

Il sigillo lo ha messo Dagospia anche se era da ore che diversi siti specializzati (e non) davano per assai probabile la partecipazione delle sorelle gemelle Elga e Serena Enardu (46 anni) alla nuova ed imminente stagione del reality di Canale 5 “L’isola dei famosi”. Secondo sempre più forti indiscrezioni, le quartesi fanno parte del cast che a breve partirà per l’Honduras, sede della sfida televisiva che dal 17 aprile ospiterà nelle sue spiagge il programma. Uno show che anche quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi (fresca di separazione con l’ex bomber della Roma e della Nazionale di Calcio Francesco Totti) che ha scelto al suo fianco come commentatori opinionisti l’attrice (ed ex parlamentare) Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, storico conduttore di Sarabanda.

In coppia

Ma torniamo alle due sarde. Entrambe sono già state protagoniste di “Uomini e donne”. Elga è un’ex tronista e oggi è sposata con Diego Daddi, anche lui ex volto del programma di Maria De Filippi. Ma è Serena quella che vanta maggior fama televisiva con strascichi nel gossip. Infatti era stata protagonista di una stagione rovente di “Temptation Island Vip” nel 2019. Enardu era giunta sull’isola delle tentazioni con il suo storico compagno, il cantante Pago, Pacifico Settembre, 51 anni, anch’egli quartese, già marito di Miriana Trevisan dal 2003 al 2013 dalla quale ha avuto un figlio. E ben presto tutto era andato a carte quarantotto. Galeotto l’incontro con il pallavolista Alessandro Graziani. Rottura tra le lacrime e una lunga eco sui social network. Il tutto sino a pochi giorni fa in cui la coppia si è riunita e si è dichiarata pronta alle nozze. Serena Enardu nel 2020 è stata anche protagonista dell’edizione quattro del “Grande Fratello Vip” in onda sempre su Canale 5.

Gli altri

Mentre è già confermata la presenza tra i concorrenti di Cristina Scuccia (la cantante suor Cristina che fra tanto clamore ha di recente abbandonato i voti) e l’ex modella Pamela Camassa, non c’è ancora nessuna ufficializzazione sugli altri nomi. Insieme alle sorelle Enardu sull’isola honduregna potrebbero naufragare anche le attrici Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, il conduttore Marco Predolin, il giornalista Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini e Luca Di Carlo, l’avvocato della porno star Cicciolina. (red. spet.)