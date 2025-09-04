Elezioni, venti sindaci con Usai 

A tre giorni dalla presentazione ufficiale delle liste in vista delle prossime elezioni provinciali che anche nel Sulcis avranno luogo il 29 settembre, cresce la formazione dei sindaci a sostegno del documento che pone alla guida della coalizione super partes il primo cittadino di Iglesias, Mauro Usai. Anche il sindaco di Teulada Angelo Milia, nei giorni scorsi ha sottoscritto l’accordo programmatico portando a 20 il gruppo dei primi cittadini. «Personalmente, in occasione di un incontro, ho manifestato a Mauro il mio parere assolutamente favorevole per la sua candidatura ritenendo che il ruolo del presidente dovesse essere ricoperto da uno dei Sindaci delle città più rappresentative - ha detto Milia - perché avrebbe avuto maggiori strumenti per avviare la costruzione della nuova Provincia».

Il caso Carbonia

Anche la tanto attesa riunione del consiglio comunale di Carbonia non è servita ad ottenere una risposta certa su cosa farà il sindaco Pietro Morittu che aveva manifestato perplessità sull’esclusione dei partiti ma aveva anche espresso stima verso il collega di Iglesias Mauro Usai. Durante la riunione, tra il pubblico anche amministratori di Teulada e di Sant’Anna Arresi. Le certezze: Mauro Usai, allo stato attuale, unico candidato alla presidenza, una lista per il consiglio formata dai sindaci, una ipotetica lista del campo largo, escluso il Pd e una lista del centro destra. Su queste ultime due gravitano le incertezze. Sarebbero in tanti, infatti, i consiglieri comunali dei diversi comuni del territorio ad aver già risposto picche ai propri referenti di partito. Difficoltà riconducibili proprio alla posizione forte nel coinvolgimento dei sindaci di diversa estrazione politica ma uniti nell’obiettivo di rilanciare il territorio. Il Pd invece, sull’argomento ha preso una posizione ufficiale smentendo chi parla di lotte intestine tra correnti e ipotetiche divisioni che punterebbero alla misurazione di forza degli uni, rispetto agli altri.

Il Partito democratico

«Abbiamo deciso di prendere atto della richiesta che ci è stata fatta dai sindaci del partito - ha detto Mauro Esu, segretario territoriale del Pd - condividiamo il fatto che, essendo una elezione di secondo livello, i nostri sindaci partecipano ad un contesto unitario che mira alla gestione amministrativa della provincia con un coinvolgimento diretto di tutte le comunità. Dal punto di vista politico condividiamo la candidatura di Mauro Usai, ma noi, come richiesto, prendiamo atto di una precisa volontà, quella di restarne fuori e lasciar fare direttamente agli amministratori». Intanto, il gruppo dei 20 sindaci ha tenuto ieri a Iglesias una importante riunione per definire gli ultimi passaggi in vista della scadenza dei termini per la presentazione delle liste. Lo stesso candidato alla presidenza aveva detto che avrebbe atteso sino all’ultimo le decisioni del collega di Carbonia. Le conferme, in ogni caso, tra lunedì e martedì.

RIPRODUZIONE RISERVATA