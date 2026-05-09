Elezioni, undici candidati a sindaco e 122 aspiranti consiglieri 

Tutto come nelle previsioni. Undici candidati a sindaco e 122 aspiranti consiglieri distribuiti fra sette paesi dell’Ogliastra. Alla fine dei giochi, a Loceri hanno presentato due liste. La terza, animata dall’ex dipendente di Poste Italiane, Alessio Puddu, è saltata. Si sfidano il sindaco uscente, Gianfranco Lecca, segretario regionale del Psi, e il tributarista Alberto Pilia. Entrambi schierano dodici aspiranti consiglieri. Previsioni rispettate anche a Ilbono dove tra l’uscente Giampietro Murru (con 11 candidati in lista) e il mandato bis c’è di mezzo Emiliano Piroddi (10). Salutano l’aula Flavio Stochino, re dei consensi (118) alle precedenti elezioni e Carla Lai, assessore ai Servizi sociali ed esponente di Forza Italia.

A Urzulei, il dem Ennio Arba corre con 10 candidati per tentare il terzo mandato di fila. L’avversario è il sardista Giampiero Cabiddu (12 candidati) che sul filo di lana trova l’accordo con i due Lorrai, Pier Giorgio e Fabio, nelle scorse settimane vicini a costituire un terzo polo. Storie note da tempo a Gairo, con il duello tra l’uscente Sergio Lorrai (Pd) e il suo ex vice Francesco Carta (Riformatori), ad Arzana, Elini e Ussassai. In questi ultimi tre centri si ripete il copione del 2020: lista unica con gli stessi candidati (Angelo Stochino, Vitale Pili e Chicco Usai). (ro. se.)

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