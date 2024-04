Elezioni, una chat di Azione innervosisce il Campo largo M5S a un passo dallo strappo 

Una cosa ormai sembra certa: oggi il Campo largo cagliaritano è un po’ più debole. E il vertice di domani pomeriggio è stato convocato proprio per ribadire gli obiettivi comuni e, una volta per tutte, le regole che la coalizione si è data al momento di convergere sul candidato sindaco Massimo Zedda (Progressisti). Su tutte, quella per cui lo schieramento non può aprire le porte a sigle che non hanno sostenuto Alessandra Todde alle Regionali. Meno che mai a movimenti come Azione di Calenda che alle Regionali hanno portato Renato Soru. La necessità di un confronto era emersa tre giorni fa, quando Azione in una nota aveva dichiarato il suo sostegno a Zedda che, da parte sua, aveva «apprezzato la scelta del partito di Calenda di sostenermi con una lista». Tutto ciò, come se il M5S non avesse mai fatto presente il suo dissenso all’ingresso di Azione o Italia Viva. L’apertura reciproca Calenda-Zedda aveva fatto infuriare i pentastellati e non solo e la convocazione del tavolo di domani era servita a calmare le acque.

La chat

Ma la serenità è durata pochissimo. Ieri qualcuno ha fatto circolare una chat di Azione che sarebbe dovuta restare privata, e, in particolare, un messaggio dove – secondo quanto trapela –si ribadisce in estrema sintesi che l’accordo Azione-Progressisti serve ad allargare la coalizione al massimo e, nello stesso tempo, a far capire al M5S che non è indispensabile. Altri problemi, insomma. E se prima restava in piedi l’ipotesi che candidati di Azione potessero presentarsi senza simbolo ma esclusivamente con liste civiche, quindi in nessun modo riconoscibili, adesso il M5S chiude anche a questa possibilità. «No», si sbilancia un esponente 5S, «nemmeno se ci chiedono di correre con una lista che si chiama “Cagliari in azione”, non possiamo in nessun modo correre con Cucca che ha sostenuto Soru». L’”incidente”, dunque, non ha fatto altro che indurire le posizioni di ciascuno. E, a questo punto, stando a quanto trapela, i pentastellati sarebbero davvero vicini allo strappo. Ma questa è l’ipotesi più estrema. Domani si lavorerà per riportare la pace nella coalizione all’insegna del rispetto di regole che, a questo punto, diventeranno rigidissime. I Progressisti ne sono consapevoli, e lo stesso Zedda già in queste ore potrebbe informare gli uomini di Calenda che non se ne fa niente.

Un mese e mezzo

Il Pd osserva e, in qualche modo, cerca di salvare la baracca: dopo oggi – ha spiegato ieri un dirigente Dem - è del tutto evidente che l’unità della coalizione è fondamentale, e questo sarà ribadito al tavolo di lunedì. Al voto dell’8 e 9 giugno manca meno di un mese e mezzo: in quest’arco di tempo molto lungo gli stessi partiti del Campo largo dovranno affrontare il passaggio delicato dell’elezione dei presidenti delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. Non si escludono sorprese rispetto all’accordo di massima raggiunto in maggioranza. (ro. mu.)

