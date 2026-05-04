Elezioni, ultimi ritocchi nelle coalizioni 

Sale l’attesa a Sestu per la presentazione delle liste dei candidati in vista delle elezioni (la scadenza ultima è sabato).

Michele Cossa, con la lista “Sestu Insieme – Cossa Sindaco”, avrà accanto Riformatori Sardi, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Sardegna al Centro 2020, ma si attende anche conferma da Liberali e Autonomisti Sardi. Appuntamento nell’aula consiliare del Comune venerdì 15 alle 18.30, per la presentazione del programma e della coalizione. «Stiamo lavorando a un programma serio, fondato su prospettiva, strategia e visione, per portare Sestu su tutti i tavoli dove si decide e darle la forza e l’autorevolezza che merita», commenta Cossa.

A sostegno di Michela Mura, candidata del Campo largo, si presenteranno quattro liste: «Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra e la lista civica RiprendiAMOci Sestu, con esponenti di altre forze di sinistra e della società civile», spiega. «Ci saranno diverse competenze e tutte le anime del centrosinistra con persone di esperienza e all'esordio politico, ma soprattutto cittadine e cittadini che vogliono mettersi a disposizione di un progetto di cambiamento concreto». Previsto un incontro per la presentazione di liste e candidati sabato 9 alle 18 in piazza della Musica, ma ci sarà presto anche un altro evento pubblico appena pronto il programma.Corre poi da battitore libero Antonio Manca, già presidente del Consiglio comunale, che svela il nome della sua lista: «Si chiamerà “Sestu Terra Nostra”. Intendo rivolgermi a tutti coloro che non si riconoscono nelle due coalizioni». Presto sarà annunciato il suo primo incontro con i cittadini.

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