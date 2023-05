Elezioni, ultime scintille fra Abis e Meli 

Nove presenti e sette assenti. Questi i numeri dell’ultimo Consiglio comunale di Cabras prima delle elezioni di domenica e lunedì. Un’assemblea veloce, tecnica ma non senza frecciatine verso chi non si è presentato al Centro polivalente vista l’importanza dei punti all’ordine del giorno. Così è iniziata l’ultima settimana di campagna elettorale che andrà avanti fra incontri con i cittadini nelle sedi dei candidati sindaci Gianni Meli e Andrea Abis, il classico porta a porta e gli appelli su Facebook con la speranza di accaparrarsi qualche voto in più. E sui social non mancano le accuse tra i candidati.

L'assemblea

Il Consiglio si è chiuso con i ringraziamenti del sindaco agli uffici e a tutti i consiglieri ma in apertura di seduta non è mancata una stoccata verso la minoranza: «Questo è un Consiglio di responsabilità, con l’approvazione del rendiconto finanziario 2023 consentiremo alla futura amministrazione di procedere con le spese – ha detto Abis – L’assenza della minoranza non è un buon segno». Abis poi ha spiegato il motivo per cui non è stata inserita nell’ordine del giorno l’interrogazione del consigliere Antonello Manca sui lavori nella chiesa di Santa Maria: «Per tre riunioni Manca non si è presentato. Ora, a distanza di pochi giorni dal voto e durante il mese di campagna elettorale, mi pare più che corretto non parlare di politica».

In Aula

L’assenza di Antonello Manca, candidato nella lista di Gianni Meli, è collegata alla mancata discussione dell’interrogazione: «Vista la mancanza di rispetto nei confronti di un consigliere e non avendo ricevuto nessuna risposta alla mia richiesta ho deciso di non partecipare - ha detto - Non intendo avvalorare il comportamento istituzionale scorretto». Assente giustificato, così ha chiarito il segretario, anche il candidato sindaco Gianni Meli. «Avevo già fissato alcuni incontri – spiega l’aspirante primo cittadino -ecco perché non ho potuto partecipare. Sono gli ultimi giorni di propaganda elettorale, a me ora interessa parlare con i cabraresi». Meli, che ieri sera ha presentato il suo gruppo, sostiene di non aver disertato l’aula a causa degli attacchi social da parte di Abis. L’attuale sindaco sulla sua pagina Facebook aveva scritto che dietro Meli era evidente la presenza del candidato ed ex sindaco Efisio Trincas: «La mia assenza non è dipesa da questo. È vero però che dietro di me non c’è nessuno, io sono sostenuto da persone competenti e non c’è nessun assessorato promesso. Prima devo vincere».