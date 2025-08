Elezioni, tre nomi e tante incertezze  

La corsa alla guida della Provincia entra nel vivo, ma al momento manca un accordo sul candidato unitario. Si lavora a una lista dei sindaci, ma la sintesi definitiva tarda ad arrivare. Tra le ipotesi che prendono corpo c’è quella del sindaco di Carloforte, Stefano Rombi, che molti vedono come figura di mediazione, anche se il diretto interessato dichiara «non ne so niente».

Tre nomi in campo

Restano in campo anche nomi forti come Mauro Usai (Iglesias) e Pietro Morittu (Carbonia). Proprio Usai viene indicato come possibile punto di riferimento istituzionale. «Ogni sindaco e quindi tutte le comunità del territorio devono contribuire alla sintesi di una visione comune per la Provincia del Sulcis Iglesiente», afferma Usai, sottolineando la necessità di un approccio che superi le appartenenze partitiche. «Condivido l’appello di Ignazio Locci – continua – nel metodo e nel merito perché va oltre i confini di partito e guarda alla concretezza dell’amministrare il territorio, un dovere per tutti noi in questo particolare momento storico. Ci siamo sempre lamentati per come veniva amministrata questa martoriata provincia, adesso è arrivato il momento di dedicarci noi in prima persona alla nostra provincia del Sulcis Iglesiente». È stato il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, a promuovere un appello all’unità tra primi cittadini e consiglieri comunali, ispirato all’unione raggiunta per il cammino di Santa Barbara. «Come noto – spiega Locci – mi sono fatto promotore di un appello ai sindaci e ai consiglieri comunali della neonata Provincia del Sulcis Iglesiente, al fine di giungere a una sintesi che contemplasse tutte le diverse sensibilità del territorio, con l’obiettivo di creare un ente intermedio che sia di tutti, senza distinzioni di sorta. In questi giorni, in diverse circostanze, tra sindaci abbiamo avuto modo di dialogare, trovando molti punti di condivisione da parte di tutti. Sono persuaso che l’obiettivo finale, garantire una guida forte e coesa per dare gambe alla Provincia, sia prioritario per tutti e, dunque, si proseguirà in questo percorso di confronto fino alla sintesi comune».

Le reazioni

Secondo Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu, «il confronto sta stimolando una visione lungimirante delle priorità del territorio», mentre Andrea Pisanu, sindaco di Giba, esprime forti critiche sul sistema elettorale: «Una legge pessima. Il voto ponderato penalizza i piccoli comuni. I rappresentanti li devono scegliere i cittadini. Per fare un esempio, conta di più un consigliere di Iglesias o Carbonia eletto con 50 voti di un consigliere del territorio che di voti ne ha presi 250». Scettico anche il sindaco di Carbonia Pietro Morittu. Riconosce il valore dell’unità, ma avverte: «Possiamo fare sintesi attorno a tutti gli appelli che vogliamo, ma non dimentichiamoci che le campagne elettorali finiscono alla vigilia delle elezioni. Esistono ancora un centrosinistra, un campo largo, un centrodestra. Ok la lista dei sindaci. Siamo amici e conosciamo benissimo il valore l’uno dell’altro, ma poi il patto regge davanti alle segreterie di partito?». Il percorso resta dunque aperto, tra convergenze, distinguo e la ricerca di una figura che riesca a tenere insieme tutte le anime politiche del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA