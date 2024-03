Elezioni, tre liste dell’ex maggioranza 

Conto alla rovescia in vista delle prossime elezioni comunali e aumentano le indiscrezioni sui possibili candidati in un quadro che si annuncia molto frammentato con quattro o addirittura cinque liste, tre delle quali potrebbero venir fuori dall’attuale maggioranza guidato dal sindaco Carlo Tomasi. È sceso da tempo in campo il consigliere Stefano Altea, 43 anni, che potrebbe guidare una lista civica: «Il nostro gruppo “San Gavino Monreale città futura” sta lavorando ad un innovativo progetto per il paese da oltre tre anni. Ad oggi raggruppa un numero importante di persone serie e competenti accomunate dal desiderio di far rinascere il nostro Comune. Abbiamo già aperto la sede elettorale in via Roma 147 per poter condividere le idee con tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo intellettuale».

Le candidature

Ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco Paolo Onnis, 69 anni, più volte eletto consigliere comunale e assessore anche nella legislatura che va dal 2009 al 2014: «Ho deciso di mettermi in gioco perché da troppo tempo San Gavino Monreale ha perso la sua centralità e si ritrova in una posizione marginale. Dobbiamo recuperare lo spirito di comunità e di coesione che ora manca».È al lavoro con un ampio gruppo di persone anche Nicola Ennas, 53 anni, vicesindaco nelle ultime due legislatura: «Sono a disposizione per continuare a dare il mio contributo come amministratore in una lista civica fatta di persone pronte a collaborare per il bene comune dove capacità, esperienza, rispetto e determinazione siano gli strumenti da condividere. Il capolista deve essere indicato e sostenuto non autoproclamato».

Una quarta lista potrebbe raggruppare il sindaco uscente Carlo Tomasi (ex Pd), 72 anni, sostenuto alle regionali nelle liste di Soru anche dall’assessore Bebo Casu insieme ad altri esponenti dell’attuale maggioranza: bisognerà capire se l’attuale primo cittadino si presenterà per il terzo mandato visto che la Camera il 21 marzo ha approvato il decreto legge che consente tale corsa nei Comuni fino a 15mila abitanti.

Le strategie

In campo anche l’assessora Silvia Mamusa, 50 anni, segretaria locale del Pd, che potrebbe diventare la prima sindaca donna a San Gavino: «Come partito Democratico, abbiamo intrapreso il lavoro di raccordo con tutte le forze politiche, sociali e civiche in vista delle prossime elezioni comunali. Riteniamo fondamentale partire dalla condivisione di un progetto collettivo dal quale si determinerà il progetto politico e su questo il gruppo che lo sosterrà. Stiamo ricevendo risposte soddisfacenti da parte di tutti gli interlocutori politici che abbiamo sinora incontrato. Si tratta di formazioni politiche di sinistra, indipendentiste e moderate. È nostra intenzione formare una lista civica con molteplici competenze che provengono anche dalla società civile».



