Elezioni tra un anno:  grandi manovre al via  E Solinas si rafforza 

Le regionali sono tra un anno ma le grandi manovre degli schieramenti in campo sono iniziate da un pezzo. Il centrodestra deve decidere se convergere ancora una volta su Christian Solinas, i destini del centrosinistra sono legati in qualche modo al congresso Dem del 26 febbraio e a quanto il prossimo segretario regionale sarà in grado di costituire una coalizione alternativa e soprattutto credibile. Poi c’è il Movimento Cinquestelle che in Sardegna riscuote ancora un certo successo. In Lombardia era alleato col Pd e non è andata bene, idem nel Lazio dove però correva da solo.

Lega-Psd’Az

Nelle ultime ore e giorni diventa via via più chiaro che Solinas è tanto più forte nella misura in cui lo è la Lega, cioè il partito che ha reso possibile la sua elezione in Senato, prima (nel 2018), alla guida dell’Isola un anno dopo. Il Carroccio arriva della vittoria in Lombardia e dal buon risultato nel Lazio. È in ripresa, insomma, e ha tutta l’intenzione di essere decisivo anche in Sardegna. Il leader Matteo Salvini, d’altronde, non perde occasione per ricordare l’interessamento del suo ministero (Trasporti e Infrastrutture) sul fronte della continuità territoriale e delle opere pubbliche.

Oltretutto, secondo un importante esponente sardo della Lega, molto difficilmente Salvini rinuncerà a rilanciare il nome di Solinas (che peraltro gode sempre del sostegno dell’ex coordinatore regionale e deputato Eugenio Zoffili) per la presidenza della Regione: «La Lega ha investito sull’attuale governatore, e non puntare su di lui significherebbe ammettere di aver fatto una scelta sbagliata». I rapporti Lega-Psd’Az, tra l’altro, si sono rinsaldati: Solinas era i governatori invitati per la chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana.

Le altre ipotesi