Elezioni, spunta anche la lista di Vannacci 

Ufficializzati i nomi dei candidati a sindaco scelti dalle due principali coalizioni (per il centrodestra correrà il leader dei Riformatori Sardi, Michele Cossa, mentre il centrosinistra ha schierato la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Michela Mura) iniziano a filtrare le prime indiscrezioni anche sulla composizione delle liste dei due schieramenti e anche su possibili outsider che potrebbero presentarsi in solitaria in vista del voto del 7 e 8 giugno. Tra questi, a quanto dicono i ben informati, ci sarebbe già pronto con una propria lista il presidente del Consiglio, Antonio Manca, ex Lega.

La possibile novità

Una delle novità data per molto probabile è la creazione di una lista di Futuro Nazionale, il partito fondato dall’europarlamentare Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega. Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma ambienti vicini all’ex generale della Folgore confermano che anche a Sestu i militanti della neonata formazione politica nazionalista ed euroscettica – costituita a febbraio – starebbero già raccogliendo le adesioni per partecipare al voto amministrativo. Non è ancora chiaro, però, se la lista avrà un proprio candidato a sindaco o chiederà di entrare coalizione di centrodestra. Solo nei prossimi giorni Futuro Nazionale potrebbe uscire allo scoperto con una nota ufficiale.

Il centrodestra

Oltre alla lista del suo partito, i Riformatori Sardi con all’interno sia la sindaca uscente Paola Secci che l’assessore Matteo Taccori, insieme a numerosi degli attuali consiglieri, Michele Cossa (già sindaco dal 1990 al 1992 e poi dal 1995 al 1999, e in seguito consigliere regionale e parlamentare) sarà appoggiato sicuramente da Forza Italia (guidata dall’attuale vicesindaco Massimiliano Bullita), Fratelli d’Italia (che schiera l’assessora Roberta Argiolas), Sardegna al Centro Venti20 (che potrà contare sul consigliere Francesco Serra, ex Sestu Domani) e, con ogni probabilità, anche su una o due civiche. I nomi delle liste sono ancora top-secret, ma tra i Riformatori ci saranno, quasi certamente, degli indipendenti provenienti dal mondo Socialista, che in città conserva uno zoccolo duro da sempre.

Il centrosinistra

Nel Campo largo Michela Mura potrà contare sulle liste del Pd e del Movimento 5 Stelle, oltre a una o due civiche. Dopo scelta del candidato sindaco da parte del tavolo provinciale della coalizione, Alleanza Verdi Sinistra (che a Sestu conta un gruppo di militanti organizzati nell’ex sezione del Pci di via Gramsci) starebbe già lavorando ad una sua lista, mentre non è ancora chiaro se ci saranno quelle dei Progressisti e di Sinistra Futura.

L’incognita nel fronte del centrosinistra arriva da “Sestu Domani”, civica presente in Consiglio comunale da 21 anni e protagonista nel 2005 della vittoria di Aldo Pili e del ritorno del centrosinistra al governo della città. Per ora i civici non hanno ancora confermato di voler partecipare alle prossime amministrative.

Grandi manovre

Le manovre per la creazione delle varie liste sono ormai ad uno stato avanzato. Chi viene arruolato e accetta la candidatura nei vari schieramenti sta già utilizzando i social per comunicare a parenti e amici la propria scelta. Ma al momento, le bocche restano cucite, anche perché c’è chi ancora non ha sciolto la riserva se scendere o meno in campo. A Sestu gli abitanti sono ormai circa 21 mila, mentre gli elettori (dato del recente referendum costituzionale sulla Giustizia) sono 17.433.

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