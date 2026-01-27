Elezioni, si infiamma la sfida 

I rumors si rincorrono ormai da settimane. Possibili candidati, aspiranti sindaci sono in campo e le manovre politiche in vista delle elezioni comunali sono sempre più frenetiche. Ad Arcidano e Mogoro cresce l’attesa e si accende la sfida.

Arcidano

Diversi amministratori hanno dichiarato apertamente di essere disponibili a una candidatura come capolista. Il sindaco Davide Fanari pochi giorni fa ha ribadito che gli piacerebbe continuare l’avventura e portare avanti i progetti, visti i finanziamenti ottenuti. Ma in corsa potrebbe esserci anche Emanuele Cera, consigliere regionale e vicesindaco. «Tantissimi cittadini vorrebbero che scendessi in campo nuovamente io – fa sapere – Le sfide mi piacciono ma la mia disponibilità è legata anche al nome del capolista avversario. La situazione è ancora incerta, vedremo le decisioni del gruppo. Non si tratta solo dell'attuale amministrazione ma di un gruppo molto più ampio che proviene da anni di gestione amministrativa». Su un possibile sgambetto all’attuale sindaco, Cera è chiaro: «Non facciamo torti a nessuno – aggiunge – Il primo cittadino legittimamente ambisce a riproporsi, se sul suo nome ci sarà condivisione, si proseguirà». E circola anche il nome anche dell’assessore all’Ambiente, Marco Atzori: «Sono chiacchiere da bar – spiega - Per ora sto terminando il mandato da assessore, poi il sindaco ha già manifestato la sua disponibilità e io sono un uomo di squadra. Se il gruppo mi dovesse chiedere di guidare la lista, sarei disposto a valutare l’ipotesi».

Mogoro

A pochi mesi dalle elezioni ci sono già le prime certezze. Il primo cittadino Donato Cau uscirà dalla scena politica. «Come avevo già anticipato tempo fa, non sarò della partita – commenta - Quel gruppo non esiste più e non me sto occupando. Poi ci sono anche motivi familiari che spingono a questa scelta». La novità è che a guidare la lista con diversi esponenti dell’attuale maggioranza attuale e nuovi inserimenti sarà Luca Orrù, geometra libero professionista, ex assessore con vent’anni di attività amministrativa alle spalle. «La nostra sarà una lista civica – sottolinea Orrù - aperta a tante persone che porteranno nuova linfa e si mettono in gioco per il bene del paese». Novità anche in seno alla minoranza che cinque anni fa si era presentata divisa. Questa volta è stata trovata un’intesa, il candidato sindaco sarà il consigliere comunale Ettore Melis, sconfitto da Cau cinque anni fa (così come Mauro Ghiani). Nella lista anche l’ex sindaco e attuale consigliere Gianni Pia che, se eletto, inizierà la sua nona esperienza amministrativa. Nello stesso raggruppamento certa la presenza dell’altra consigliera di opposizione Loredana Spanu. Si preannuncia dunque una sfida elettorale accesa e incerta considerato che nel 2020 la lista del sindaco Cau riportò 841 voti, quella di Ettore Melis 772, mentre Mauro Ghiani ottenne 412 voti.

