Elezioni, sfida all’ultimo voto  I tribunali verificano i verbali 

Non è finita: a dispetto del brindisi notturno di una settimana fa – con gli ospiti Giuseppe Conte e Elly Schlein, arrivati da Roma – la Corte d’Appello di Cagliari non ha ancora proclamato Alessandra Todde prima governatrice della Sardegna. È solo questione di tempo: di questo è sicuro lo staff della leader del Campo largo, che da giorni allontana e smentisce l’ipotesi di un clamoroso ribaltone.

Lo scenario

Con l’aggiunta dei dati delle sezioni ritardatarie, cioè i 19 seggi che non sono riusciti a chiudere in tempo i conti, il divario si è ridotto, è vero. Questo il centrosinistra non lo nega e fissa in circa 1400 voti la distanza tra Todde e Paolo Truzzu. Dati che più o meno corrispondono a quelli sibilati a microfoni spenti da alcuni autorevoli esponenti del centrodestra. Mentre nelle chat di whatsapp circolano versioni ben più ottimistiche (a volte 600, altre 800 preferenze di distacco) che non trovano – al momento – nessuna conferma tra i vertici di partito.

Oggi il testa a testa è destinato a ripartire. Negli uffici elettorali circoscrizionali, allestiti nei tribunali dell’Isola, si riprenderà a lavorare. E chiuso il capitolo dei seggi mancanti ci si concentrerà sui verbali. Non si tratta di un passaggio secondario: si controllerà la regolarità dei documenti e delle operazioni svolte dai seggi. Le somme dei voti saranno passate ai raggi X.

Il risultato può cambiare ancora? Nel centrodestra fanno notare che nel 2019, dopo il riesame dei verbali, Massimo Zedda ottenne diverse preferenze in più rispetto a quelle registrate al termine degli scrutini. E in effetti se si confronta il verbale dell’ufficio centrale (la Corte d’Appello di Cagliari) che proclamò vincitore Christian Solinas con i dati pubblicati ancora oggi sul sito internet della Regione, si può notare una differenza di 1.217 voti. Insomma: tutto è ancora possibile. C’è poi il capitolo delle schede contestate. Secondo il centrodestra sarebbero una valanga – circa 5mila – ma su questo dato non ci sono certezze. Perché ci si può basare solo sui numeri pubblicati da ciascun Comune. A Cagliari, ad esempio, i voti contesi – e messi a verbale – sarebbero appena 57. A Quartu 11. Se le stesse proporzioni fossero replicate in tutta l’Isola, si arriverebbe a circa mille casi dubbi. Ma vista la vicinanza dei due candidati principali, ogni scheda sarà un campo di battaglia.

Al Tar

L’ultima carta da giocare per la coalizione guidata da Truzzu potrebbe essere quella del ricorso al Tar. Un passo che può essere fatto solo dopo la proclamazione degli eletti. Bisogna però considerare che la giurisprudenza amministrativa non ammette impugnazioni generiche. Chiunque può proporre un ricorso – dai candidati non eletti ai semplici elettori – ma deve essere ben circostanziato e indicare le schede contestate e le sezioni a cui si riferiscono i casi dubbi. Nella storia delle elezioni sarde si trovano tanti esempi di ricorsi che hanno cambiato la composizione del Consiglio regionale. Ma il Tar – fin qui - non ha mai ribaltato l’esito complessivo del voto.

RIPRODUZIONE RISERVATA