Elezioni, sfida a due per il Comune 

A poco più di un mese dalle elezioni amministrative sono due le liste che scendono in campo. A guidarle Giampaolo Loi, nel segno della continuità con il gruppo uscente guidato per 15 anni da Pietro Arca, e Massimo Zaru, in passato consigliere all’opposizione e figlio d’arte: il padre Giovannino è stato sindaco dal 1995 al 2000 e dopo di lui lo zio, Celestino Zaru. Pressoché completi entrambi gli schieramenti, manca giusto qualche nome.

In continuità

Giampaolo Loi, 67 anni, imprenditore da poco in pensione, avrà in squadra Piera Fadda e Ferdinanda Putzolu, assessori uscenti, e il consigliere uscente Leonardo Fadda. Poi Antonella Tatti, Paolo Mannu, Stefano Carta e Mariastella Firinu. Ancora pochi nomi e si sarà al completo. «Mi sono candidato per dare continuità all’amministrazione uscente e per portare innovazione – spiega Loi - Una scelta dettata dal senso del dovere e dal fatto che adesso ho tempo libero. Ho ritenuto doveroso candidarmi visto l’onore nell’avermi chiesto di propormi come sindaco. Il sindaco deve essere il sindaco di tutti. E poi abbiamo un programma molto vasto che stiamo definendo con il gruppo e che potremo illustrare nelle prossime settimane».

La sfida

Massimo Zaru, 46 anni militare, è stato in minoranza dal 2009 al 2014. Con lui c’è l’ex assessore e poi dissidente dell’attuale amministrazione Bachisio Piga. Della lista, quasi chiusa, fanno inoltre parte Marco Congiu, Federica Campus, Lucia Deias, Fabrizio Obinu, Federico Cau e Giorgia Fadda. «Mi sto candidando perché c’è malcontento tra i cittadini e mi hanno chiesto, anche chi ha l’attività sul territorio, di mettermi in gico» spiega Massimo Zaru. «Noi pensiamo di gestire l’attività amministrativa senza spendere troppo. Teniamo alla cura del paese, delle strade, vorremmo creare qualche posto di lavoro e qualche struttura adeguata per gli anziani. E poi l’obiettivo è quello di riuscire a riconciliare i cittadini: il paese al momento risulta diviso in due. Cercheremo di migliorare alcune cose fatte dall’amministrazione precedente, senza distruggere quello che è stato fatto». Ora si lavora per chiudere le liste e definire i programmi. ( a. o. )

