Provincia.
14 agosto 2025 alle 00:46

Elezioni, scatta il toto-consiglieri 

Saranno dieci e non percepiranno alcuna indennità, si vota il 29 settembre 

Provinciali: la gestione del nuovo ente, così come previsto da una norma che ha già 11 anni e che, per la prima volta, viene applicata anche in Sardegna è affidata al presidente che è un sindaco del territorio, nel caso del Sulcis Iglesiente, è stato scelto Mauro Usai. Ora rimane da definire la composizione del consiglio che sarà formato da 10 rappresentanti dai 24 Comuni.

Il dibattito

Gli Interrogativi sui nomi caratterizzano il ferragosto della politica del Sulcis Iglesiente. Più che il setaccio, la decisione passerebbe attraverso la necessità di avere tutto il territorio rappresentato nel nuovo ente. «L’accordo su questo punto è chiaro - ha precisato il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - tutto il territorio sarà rappresentato all’interno del nuovo ente». Se le tre cittadine più grandi, Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco si fossero messe d’accordo tra loro, non sarebbero rimasti spazi per nessun altro. «Ma non si sarebbe raggiunto l’obiettivo principale - ha aggiunto Locci - quello di rappresentare davvero tutti i comuni della provincia». La scelta potrebbe quindi ricadere sulle Unioni dei Comuni e sulle particolarità del territorio: città principali, Bbasso Sulcis, arcipelago sulcitano, oppure, contesto agricolo e pastorale, contesto industriale e contesto turistico. Resta da dire che l’unica indennità stabilita è quella del presidente, pari a quella del sindaco di capoluogo di provincia. Tutti i consiglieri dovranno invece lavorare “gratis”.

Giunta e deleghe

Non c’è ancora chiarezza sulla Giunta. I sindaci ne avrebbero già parlato e sarebbero propensi a un coinvolgimento di carattere generale dove il Consiglio tutto sarebbe coinvolto da deleghe settoriali rilasciate dal presidente. Sull’argomento, la legge demanda però le ulteriori decisioni ai singoli consiglieri che possono auto regolamentarsi attraverso lo statuto. Inutile sottolineare che se un primo quadro era già stato stabilito, l’ufficialità della sottoscrizione dell’accordo da parte del sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha riaperto il quadro e con esso, anche la ripartizione delle cariche.

Le liste

«Le liste vanno presentate tra l’8 e il 9 settembre - ha detto il commissario della Provincia, Sergio Murgia –. Gli uffici stanno predisponendo la procedura per le elezioni del 29 settembre». L’accordo tra i sindaci è stato apprezzato anche dall’ufficio pastorale sociale e del lavoro delal diocesi di Iglesias «per questo vostro impegno di unitarietà. Grazie per questo vostro metodo, già dimostrato in altre recenti occasioni e ancor più oggi», afferma don Antonio Mura.

