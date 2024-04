Elezioni, sarà una sfida generazionale 

Cinque per il campo largo guidato dalla vicesindaca Barbara Pusceddu, “tre-forse quattro” per il polo dell’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai, una per il consigliere d’opposizione Aldo Lobina e la sua “Sinnai libera”: sono le liste elettorali in preparazione in vista del voto amministrativo dell’8-9 giugno a Sinnai, dove in questi giorni, ora che le (prime?) candidature a sindaco sono state ufficializzate, si registra un lavorio frenetico.

Sarà una campagna elettorale anomala, come anomali sono gli schieramenti. A fronteggiare il campo largo non c’è, come ci si potrebbe aspettare, il centrodestra, ma una coalizione atipica, con pezzi di sinistra alleati con la rediviva Forza Italia. Per spiegare una sfida tutta particolare, che è anche una sfida generazionale, occorre considerare le peculiarità della scena politica sinnaese. E tornare, giocoforza, indietro nel tempo.

Larghe intese

Prima tappa il 2011, quando l’attuale candidata del campo largo, la vicesindaca uscente Barbara Pusceddu, del Pd, oggi 52enne, titolare di incarichi in Comune a partire dal 1997, vinse le elezioni e diventò sindaca a capo di una coalizione di larghe intese: via le parti più a sinistra (Sel, Rifondazione, Comunisti Italiani), dentro Pd, Udc, Psd'Az, Riformatori e Fli. Si parlò, al tempo, di “laboratorio Sinnai”.

Esperienza interrotta

Seconda tappa sei anni fa, quando la morte del sindaco vincitore nel 2016, Matteo Aledda, interruppe una consiliatura guidata da un centrosinistra senza Pd nel quale i Progressisti erano una forza di rilievo. E giovane. L’allora 35enne Aurora Cappai, ingegnera con dottorato in architettura, cresciuta a pane e pubblica amministrazione (il padre è stato segretario comunale), al suo primo assessorato, ne era un’esponente. Insieme ad Alessandro Orrù, Roberto Loi, Francesca Serreli, Paride Casula, rappresentava una nuova generazione politica che dalle elezioni vinte da Tarcisio Anedda (2019) uscì sconfitta.

I Progressisti avevano iniziato il quinquennio Anedda all’opposizione ma poco dopo una parte del partito era entrata in maggioranza. Non Cappai, che quel passaggio lo fece successivamente, due anni fa, da componente di “Sinnai progressista e democratica”, nato dalla saldatura tra fuoriusciti progressisti e Partecipazione democratica: un’altra mezza consiliatura da assessora, con un percepibile cambio di marcia rispetto ai primi tre anni targati Anedda.

E arriviamo alle settimane scorse, quando la disponibilità alla candidatura a sindaco da parte di Cesare Moriconi, 60 anni di cui gli ultimi 15 vissuti da consigliere in Regione, aveva aperto un’ipotesi di riassetto del centrosinistra sinnaese: il ritiro di quella disponibilità ha confermato faglie profonde. Quindi ecco da una parte il Pd, i Progressisti rimasti dopo la scissione, “Sinnai 360” (con esponenti della vecchia Rifondazione comunista), il Centro popolare (di provenienza Udc) e il M5s, dall’altra la generazione di Cappai e dei suoi sodali, “Uniti per Sinnai” con l’appoggio di Democrazia comune (lista civica che fa parte della maggioranza uscente) e Forza Italia (rifondata in paese da Walter Zucca, fino a tempi recenti consigliere di Democrazia comune).

L’opzione Lobina

Complicato, no? Ma a Sinnai la politica non sembra seguire percorsi lineari o prevedibili. Tanto che gli elettori avranno a disposizione una terza opzione: Aldo Lobina, 69 anni, vecchia volpe della politica sinnese, che torna alla carica a capo di una lista battagliera e controcorrente, “Sinnai libera”. Sarà, c’è da giurarci, una campagna elettorale tutta da seguire.

