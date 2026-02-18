Elezioni, sarà un duello tra Trastus e Bachis 

Quest'anno a Piscinas, per le elezioni comunali, ci saranno due liste, contrariamente alle scorse elezioni, quando il sindaco uscente Mariano Cogotti si era presentato agli elettori senza concorrenti.

Dopo l'ufficializzazione della candidatura di Gian Luca Trastus, scenderà in campo anche il consigliere comunale Giacomo Bachis, 58 anni, di professione docente scolastico all'Ipia Ferraris ed ex imprenditore alberghiero. Qualche mese fa, i componenti del Consiglio comunale avevano fatto una riunione, per decidere chi sarebbe stato il prossimo candidato a sindaco, in modo da raggiungere un accordo e presentare una sola lista. I due attuali candidati, avevano manifestato entrambi la volontà di scendere in campo e alla fine la competizione sarà proprio fra loro due e le rispettive liste che comprenderanno 10 candidati più il candidato sindaco. «Mi candido perché mi farebbe piacere seguire la linea ed il programma messo in campo nel 2020, ampliando soprattutto, la parte che riguarda il turismo, la cultura ed il settore enogastronomico, senza trascurare la viabilità e le altre opere».

RIPRODUZIONE RISERVATA