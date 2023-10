Elezioni regionali, sindaci in campo 

Elezioni regionali 2024: nel Medio Campidano le manovre sottobanco raccontano di un esercito di quaranta aspiranti consiglieri regionali. Nomi noti alla politica locale, tutti amministratori comunali, i sindaci sarebbero 12 pronti a tentare la scalata in Regione, 9 in carica e 3 ex. Il valzer dei candidati nel centrosinistra come nel centrodestra, dove tutto gira intorno a se stessi, sembra non tenga conto che la legge elettorale, pur assegnando tre seggi, di fatto il posto è per uno.

Il voto

Chiuse le urne, il calcolo matematico fra conteggi delle liste, candidati, preferenze, percentuali e proporzioni varie penalizza il Campidano perché ha pochi residenti, 92 mila nei 28 Comuni, una manciata di voti che non basta a raggiungere il quoziente, superato dalle Province di Cagliari e di Sassari. È grazie al cosìddetto voto di soccorso se il territorio ha il suo rappresentante, il più votato nella lista più votata. Nelle elezioni del 2019, infatti, è stata eletta Rossella Pinna del Pd, anche se ha vinto il centrodestra. La modifica alla legge è stata più volte al centro dell’attenzione degli stessi leader che in questi giorni coordinano i movimenti dei due schieramenti, l’ex deputato dem Siro Marrocu e l’attuale Gianni Lampis di Fratelli d’Italia.

I commenti

«Se la legge non cambia - dice Marrocu - resteremo penalizzati. Per le elezioni di febbraio, prima di parlare di candidati, dobbiamo essere certi su chi farà parte della coalizione, chi rispetta i patti e chi, alla fine, farà per conto suo. Oggi, sapremo di più in un incontro regionale». Lampis, ripercorrendo le ultime tappe che hanno portato alla vittoria del centrodestra, commenta: «Stiamo lavorando per una coalizione che continui sul cammino intrapreso. Non è facile, ma possibile. Le sensibilità che emergendo sono un valore aggiunto per dare risposte concrete alle esigenze del territorio».

La corsa dei sindaci

Sul tavolo delle trattative si parte dai risultati delle politiche 2022: nei 28 Comuni il centrodestra ha vinto con 15.708 voti, Fratelli d’Italia il partito più votato con 9.950 voti, il centrosinistra si è fermato a 11.458 voti, 5Stelle con 9.081, il cerchio Pd si è stretto ancora fino a 8.070 voti. E proprio in casa dem la sfida sarebbe fra Carlo Tomasi di San Gavino, Giuseppe De Fanti di Guspini, il segretario provinciale Gigi Piano, l’uscente consigliera Rosella Pinna. Nella coalizione ci sarebbe posto per Marco Sideri di Ussaramanna e Matteo Castangia di Villanovaforru. Nel centrodestra Alberto Urpi di Sanluri, Giorgio Zucca di Sardara, Sandro Branca di Genuri, Nicola Cau di Furtei. Col Polo indipendentista Maurizio Onnis di Villanovaforru. Fra gli ex pronti a tornare in campo Sergio Murgia di Serramanna, Marta Cabriolu di Villacidro, Emanuele Lilliu di Barumini. Tanti uomini e poche donne, all’appello delle indiscrezioni sarebbero in otto: a Cabriolu e Pinna si aggiungono Silvia Mamusa e Rinella Secci di San Gavino, Francesca Tuveri e Simona Cogoni di Guspini, Daiana Cara di Sanluri, Michela Dessì di Arbus.

