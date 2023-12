Elezioni regionali, sardi al voto il 25 febbraio 

Si vota il 25 e il 26 febbraio. Ancora non è ufficiale, ma Christian Solinas ha comunicato ieri a tutti i capigruppo del Consiglio regionale l’intenzione di indire le elezioni Regionali nella penultima data utile. L’ultima – quella del 3 marzo – sarebbe stata scartata perché andrebbe a coincidere con la “SoloWomenRun”, la corsa rosa solidale che si tiene ogni anno nel capoluogo sardo. Il 25 febbraio mette comunque d’accordo tutti, in maggioranza e opposizione. E a questo punto si può già dire che al voto mancano due mesi e dieci giorni, uno e dieci giorni alla presentazione delle liste. Si sgretola, dunque, l’indiscrezione su un presidente in procinto di scegliere il 28 gennaio per prendere in contropiede alleati e non. E ieri tutti i rappresentanti dei partiti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, perché la parte più difficile del periodo pre-elettorale – cioè la compliazione di liste competitive – sarebbe stata davvero dietro l’angolo.

Ora c’è la data, manca invece la sintesi negli schieramenti sui candidati governatori. Il centrodestra deve ancora indicarlo, nel centrosinistra ce ne sono due (Alessandra Todde per il campo largo e Renato Soru a capo di una coalizione che comprende anche Progressisti, Liberu, Più Europa, Upc, Progres, Irs e forse Azione) ma si lavora per ricomporre la spaccatura. La svolta per il centrodestra potrebbe arrivare la settimana prossima, a ridosso di Natale, comunque dopo il via libera alla manovra nazionale. Una volta che il tavolo nazionale avrà deciso tra l’uscente Christian Solinas (Psd’Az-Lega) e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (FdI), si riunirà anche il tavolo regionale.

L’appello

Nel centrosinistra spaccato le diplomazie impegnate a ricucire sperano ancora di raggiungere l’obiettivo. Un ultimo appello in questa direzione è arrivato da Roberto Capelli, coordinatore del movimento La Base Sardegna che sostiene Todde. In una lettera indirizzata al segretario del Pd Piero Comandini, l’ex senatore fa notare che «forse da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Quindi fermiamoci tutti un attimo. Credo sia il momento dei passi indietro per riprendere poi a correre tutti insieme, con colei o colui che sarà garante dell’unità». Capelli chiede a Comandini di «convocare ancora una volta un incontro, il più ampio possibile, tra tutte le forze politiche che ad oggi si sentono alternative all’attuale compagine di governo regionale e che hanno la loro sede decisionale in Sardegna. Chi non risponderà al tuo invito avrà torto».

Ma è difficile prevedere passi indietro da parte di Renato Soru o Alessandra Todde. La deputata del M5S sarà oggi a Villacidro dalle 17 per un incontro pubblico con i cittadini. Ieri sera ha partecipato a Cagliari a un dibattito sulle proposte programmatiche. Tornando all'area Soru, slitta a data da destinarsi l’appuntamento previsto ieri a Iglesias per discutere di lavoro e transizione energetica. Confermato invece quello di domani alle 17.30 a Santa Teresa Gallura, sempre sul Turismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA