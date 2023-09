Elezioni regionali, Salvini blinda Solinas 

«Squadra che vince non si cambia». Salvini l’aveva detto due mesi fa, durante la sua ultima visita ufficiale in Sardegna. «Solinas è il candidato della Lega per le elezioni Regionali», aveva chiarito a cronisti insistenti. Ieri, all’indomani di Pontida, ha ribadito il concetto. O meglio l’ha fatto ribadire all’ufficio stampa del Carroccio. «In Sardegna come altrove», si legge, «squadra che ha vinto non si cambia. Abbiamo vinto tutte le elezioni regionali del 2023 con un centrodestra unito, vinceremo anche tutte quelle del 2024 con lo stesso centrodestra unito». Non passa inosservato il fatto che nella nota non sia citato espressamente il nome di Solinas. Ma non poteva essere altrimenti, considerato che si fa riferimento a uno schieramento unito di cui fanno parte anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. In particolare il partito di Giorgia Meloni, visto il livello attuale del consenso, avrebbe il diritto di indicare un nome per la presidenza. Il comunicato esclude anche che ci possa essere un sondaggio sul candidato governatore, infatti «i sondaggi li lasciamo alla sinistra sconfitta ovunque, noi preferiamo il lavoro per la Sardegna e i sardi».

Trattative

Un sondaggio, in realtà, potrebbe sbloccare le trattative nel centrodestra. Perché, se è vero che FdI ha l’ambizione di scegliere il nome che guiderà la coalizione alle prossime regionali, è altrettanto vero che vorrà farlo solo se le possibilità di vittoria sono reali. In caso contrario, potrebbe davvero lasciare che sia il presidente uscente a gestire la battaglia contro centrosinistra e Movimento Cinquestelle. In ogni caso, quando mancano poco più di cinque mesi al voto, la decisione è da prendere al più presto. Per FdI è importante testare la solidità del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ma anche della ministra Marina Calderone e del direttore di Coldiretti Luca Saba. Solo un sondaggio potrebbe garantire il risultato.

La Lega, al contrario, dei sondaggi si fida molto poco. Sempre nel luglio scorso, a proposito del sondaggio del Sole 24Ore sull’indice di gradimento dei governatori e dei sindaci, il leader Matteo Salvini aveva detto che «il sondaggio non è il voto, dicevano tante cose e abbiamo vinto quattro regionali su quattro come Lega-centrodestra in questo 2023, anche in Lombardia dicevano peste e corna e abbiamo stravinto, tra pochi mesi chiediamo ai sardi cosa ne pensano». Tra i due litiganti, potrebbe anche inserirsi Forza Italia, che per le elezioni del 2024 ha i suoi nomi da spendere: la consigliera Alessandra Zedda e il deputato Pietro Pittalis.

Effetto Pontida

In ogni caso, che la Lega sostenga che «squadra che vince non si cambia», come aveva fatto due mesi fa, è importante. E lo è ancora di più se arriva all’indomani del raduno nel sacro prato, dove proprio il presidente della Regione ha spiegato che «abbiamo bisogno di continuità, è necessario completare almeno un ciclo di dieci anni per invertire la rotta in settori strategici come i trasporti e la sanità».

Psi e Demos

La Lega lascia i sondaggi al campo largo. La coalizione che mette assieme centrosinistra e M5S non nasconde di potervi fare ricorso per individuare il candidato, soprattutto dopo l’esclusione delle primarie come metodo per fare sintesi. Quel che è certo, argomenta in una nota Gianfranco Lecca del Partito socialista, «deve essere il candidato governatore ad accettare programma, metodi e obiettivi elaborati dalla coalizione, e non la coalizione ad accettare le sue personalissime interpretazioni». Il tavolo delle forze progressiste si riunirà venerdì per la quarta volta. Tra le altre cose, sarà costituito il gruppo di lavoro che dovrà scrivere il programma. Tra i tanti temi sul piatto, anche la pace e lo stop alla guerra in Ucraina, ieri oggetto dell’appello promosso da Demos con il coordinatore regionale Mario Arca per l’istituzione di «un giorno di festa nazionale della pace il 21 settembre di ogni anno in occasione della giornata per la pace dell'Onu. Ma anche un cambio di rotta dell'Italia nei confronti della guerra». (ro. mu.)

