Elezioni regionali, primi screzi nel Pd 

Son passati cinque giorni dalla presentazione dei candidati del Pd per le prossime elezioni regionali ma qualcuno, dopo averlo fatto nelle sedi di partito, esprime ora pubblicamente una critica politica sull’assenza di nomi espressione del partito di Carbonia. E non sono dei tesserati qualunque. L’ex sindaco e presidente della provincia di Carbonia Iglesias, Tore Cherchi, l’ex assessore e attualmente capogruppo in consiglio comunale Giacomo Guadagnini e la consigliera comunale Ivonne Fraternale, in una nota congiunta danno voce ad un dissenso diffuso.

La lettera

«Nella lista per le elezioni regionali - si legge nella nota - il Pd non ha presentato nessun candidato espressione del partito di Carbonia. Si tratta di un evidente e serio errore politico». A guardare la lista, in effetti, sono presenti due candidati di Iglesias, il vicesindaco Francesco Melis e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Pilurzu, l’assessora e vicesindaca di Carloforte Elisabetta Di Bernardo e Simona Zanda di Carbonia. I firmatari chiariscono che «non si tratta di polemiche di carattere territoriale, ma di una critica al dispetto di sintesi politica della lista». I firmatari esprimono disappunto anche «per l’esclusione dalla lista di Alberto Pili, nonostante fosse sostenuta dalla maggioranza del partito sulcitano. Alberto Pili (oggi consigliere comunale e in passato assessore provinciale) è uno stimato riferimento della sinistra su cui il Pd ha sempre potuto contare e che merita il nostro rispetto. È sbagliato tacere quando sono in gioco l’interesse generale del partito e il rispetto militanti generosi come Alberto». Per questo motivo i tre rappresentanti del Pd, se da una parte assicurano che si concentreranno «sulla campagna elettorale sostenendo il Partito democratico, perché l’obiettivo principale e urgente è cambiare il disastroso governo regionale» dall’altra affondano una dura critica nei confronti di chi ha fatto le scelte affermando che «a tempo debito bisognerà ritornare sui limiti dei gruppi dirigenti, circa la capacità di decisioni attente alle esigenze generali e prioritarie e sulle pratiche verticistiche di direzione politica».

Il segretario

Il segretario provinciale del Partito Mauro Esu preferisce, al momento, non entrare in polemica: «Non rilascio nessuna dichiarazione, adesso siamo impegnati in una importantissima campagna elettorale per sconfiggere la destra. Tutte le altre valutazioni si faranno all’indomani delle elezioni». L’esponente del Pd e sindaco di Carbonia Pietro Morittu aggiunge che «al momento l'obiettivo è quello di sostenere l’azione del partito. Prendiamo atto, pur non condividendolo pienamente, di alcune scelte prese in ambito diverso da quello territoriale e che son state giustificate con una valutazione sull’ampliamento del consenso. Il venir meno di candidature in città determinerà la necessità di un impegno maggiore a sostegno dei nostri candidati e candidate».

RIPRODUZIONE RISERVATA