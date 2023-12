Elezioni regionali, le fasce tricolori preparano i santini 

Non c’è bisogno di sondaggi o exit poll: lo schieramento più forte, al momento, è quello dei “valutanti”. A sentire i sindaci del Sud Sardegna in odore di candidatura per le prossime elezioni regionali, è un coro di “sto valutando”, “valutazioni in corso”, “percorso in itinere” e via attenuando. Le eccezioni si contano sulla punta delle dita.

I sicuri

Il più deciso, finora, è il sindaco di Dolianova Ivan Piras, che ha già pronto il manifesto elettorale: foto su sfondo azzurro, cognome a lettere cubitali e lo slogan “Tocca a noi”. In basso, il simbolo di Forza Italia. Sicuri anche i primi cittadini di Villaputzu (Sandro Porcu, lista “Orizzonte Comune”, coalizione di centrosinistra), Barrali (Fausto Piga, già in via Roma fra le fila di Fratelli d’Italia), Villasor (Massimo Pinna, Riformatori) e di Escolca (Eugenio Lai, già in Consiglio regionale, Alleanza rosso-verde) e le prime cittadine di Elmas (Maria Laura Orrù, anche lei già in Aula fra i rosso-verdi) e di Guasila (Paola Casula, Sinistra futura). Presume di essere candidato anche Francesco Spiga di Vallermosa (Sardegna al centro 20Venti): «Ho dato la mia disponibilità, poi dipende da come si definirà il quadro politico regionale».

I “valutanti”

Nutrita la pattuglia dei sindaci in forse. Quella di Monastir , Luisa Murru, giura di non avere ancora deciso se essere o meno nella lista di Alleanza rosso-verde. Valuta anche Francesca Fadda, sindaca di Maracalagonis un tempo collocabile in area Psd’Az: «Mi candiderei solo se ci fossero condizioni chiare e lineari del quadro politico, e solo come valore aggiunto al mio impegno per il mio territorio». Ma, se mai fosse, sarebbe nel centrodestra? «Non è detto». Collocazione da stabilirsi, nel caso, anche per il «centrista convinto» Nello Cappai di Guamaggiore , al suo sesto e ultimo mandato da sindaco («più due da vice»). Neanche Giacomo Porcu di Uta ha sciolto la riserva: nel caso, sarebbe nel centrosinistra. Tra le fila di Fratelli d’Italia potrebbe invece essere ufficializzata a breve la candidatura del sindaco di Villasimius Gianluca Dessì.

Sfoglia la margherita il sindaco di Seulo , Enrico Murgia: «Ho dato la mia disponibilità all’Alleanza rosso-verde – ammette – ma sto ancora valutando». Meditano sul da farsi anche Marco Lampis di Escalaplano e Alessio Piras di Selegas . Prende tempo anche il sindaco di Isili Luca Pilia, vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia: «Candidarmi? Se n’è discusso ma è prematuro: non c’è ancora un candidato presidente». Ampio ventaglio di opzioni per Samuele Gaviano, di Serri : «Mi è stato chiesto da più partiti e da più parti politiche di candidarmi – confessa – ma non ho ancora sciolto la riserva. Lo farò al più presto».

Ex, vice e assessori

In campo ci saranno certamente gli ex sindaci di Pula Carla Medau (Orizzonte Comune, centrosinistra) e di San Sperate Enrico Collu (Sardegna al centro 20Venti). Sta valutando se accettare l’offerta di candidarsi nell’Udc il vicesindaco di Burcei Ignazio Monni, mentre la ex sindaca di Pimentel Alessandra Corongiu, nel caso decidesse, sarebbe nel centrosinistra. Pare cosa fatta per il vice di Settimo Lello Concu (Alleanza rosso-verde). Ad Assemini sono certe le candidature dell’assessora Antonella Mostallino (Sardegna al centro 20Venti) e di Sara Canu per Fdi e possibile (col Psd’Az) quella dell’ex consigliere Gigi Garau, mentre il Cinquestelle Gianluca Mandas, ex assessore, frena: «Ho dato la mia disponibilità, sarà il gruppo a valutarla». Stessa situazione, a Sinnai , per la consigliera Rita Matta. A Capoterra è sicura la sfida fra l’assessore allo Sport Giovanni Montis (Riformatori) e l’ex presidente del Consiglio comunale Stefano Piano (Orizzonte comune).

