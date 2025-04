Elezioni regionali, Campania e Veneto le spine dei due poli 

Dopo lo stop della Consulta sul terzo mandato, valido per tutti i governatori delle regioni a statuto ordinario, è risiko per le prossime Regionali. E i nodi più intricati sono proprio Campania e Veneto, ossia i “regni” che dovranno essere lasciati liberi da due presidenti sicuramente molto amati ma non ricandidabili, Vincenzo De Luca e Luca Zaia.

Derby napoletano

Le prime reazioni di De Luca dopo lo stop della Consulta («qualcuno pensa che siano risolti i problemi? Io direi che iniziano adesso») sembrano dire: chi vuole vincere le Regionali non può prescindere dal suo peso elettorale. Sembra questa al momento la maggiore incognita sull'ipotesi di candidare alla presidenza Roberto Fico, esponente storico del M5S molto gradito alla base pentastellata, oltre che a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e uomo-simbolo del Campo largo di governo.

Negli equilibri delle intese nazionali il Pd ha messo in conto che la Campania vada ai Cinquestelle, e Fico sarebbe un buon nome per il Nazareno. Non così per De Luca, che non nasconde le sue simpatie per un altro pentastellato, l'ex ministro dell'Ambiente e attuale vicepresidente della Camera Sergio Costa. «Con il presidente De Luca ci auguriamo di confrontarci, non c'è nessun pregiudizio. Vogliamo discutere e trovare una soluzione nell'esclusivo interesse della Campania, che sia la più condivisa possibile» dice il dem Igor Taruffi, che con il collega della segreteria Davide Baruffi sarà lunedì a Napoli. Su Fico anche Matteo Renzi dice di non avere veti, puntualizzando però che «il nome arriva alla fine di un percorso».

Fibrillazioni

In Veneto il centrodestra si prepara allo scontro. E non solo perché Zaia è giuridicamente fuori dai giochi. Archiviata la possibilità di un nuovo round per il Doge (per lui sarebbe il quarto), ora la sfida è tra Lega e Fratelli d'Italia. Con Forza Italia e i centristi che sembrano fare da pacieri. «Si troverà il candidato migliore e sapremo sceglierlo, con equilibrio, nella coalizione», dicono con parole simili Maurizio Lupi e Antonio De Poli.

E proprio il senatore dell'Udc, De Poli, accoglie oggi gli alleati nel primo confronto di maggioranza sul Veneto e in terra veneta. L'occasione sarà la scuola di formazione politica organizzata a Gallio, nel Vicentino, dove si troveranno allo stesso tavolo, oltre a De Poli, il meloniano Luca De Carlo, considerato in pole per la presidenza della Regione; Alberto Stefani, segretario della Liga veneta e anche lui possibile successore di Zaia; e il forzista Piergiorgio Cortellazzo. Di certo, la Lega non intende mollare. Pur sapendo che la decisione sarà presa a Roma, è la Liga veneta a spingere di più perché la storica roccaforte resti al partito. «Non ci sono alternative», ripetono parecchi big locali. Anche nella consapevolezza che rinunciare al nome di Zaia significa evidenziare un dato elettorale reale: finora è stato il Doge, e la sua lista, a trainare voti; non il Carroccio, fermo a percentuali nettamente più basse.

Il centrosinistra intanto cerca un’alternativa valida e prova a convincere Antonella Viola, biologa padovana, come possibile candidata alla presidenza. «Ho ritenuto doveroso almeno pensarci», si limita a dire la scienziata all’Ansa, «e questo sto facendo».

