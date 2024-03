Elezioni, Puggioni già in campo 

Si chiama “Rinascita Calasettana” ed è la prima lista a presentarsi con due mesi e mezzo d’anticipo al nastro di partenza per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Calasetta.

Antonello Puggioni, 47 anni, imprenditore del settore commercio lo aveva preannunciato e ha mantenuto la parola. «L’unica preoccupazione che abbiamo in questo momento è quella di poter riuscire a programmare la prossima stagione turistica perché la nostra splendida cittadina, da questo punto di vista in questi anni ha perso davvero tanto. Il turismo è alla base della nostra economia, questa consapevolezza ci ha animato da subito e il nostro gruppo non vede l’ora di mettersi a disposizione di Calasetta e dei Calasettani».

Squadra chiusa con 4 donne e 8 uomini e un simbolo col sole che sorge dietro le colline, davanti al mare. Della compagine fanno parte Stefania Piras, 45 anni, psicologa, psicoterapeuta ed educatrice;Maria Laura Corona, 50 anni, albergatrice, imprenditrice del settore turistico; Stella Pusceddu, 38 anni, segretaria organizzativa; Veronica Turini, 43 anni Farmacista, imprenditrice turistica; Maurizio D'Antonio, 49 anni, artigiano nel settore alimentare e imprenditore commerciale; Peppino Cincotti, 67 anni, già imprenditore del settore elettronico, oggi in pensione; Fabrizio Schirru, 52 anni, libero professionista, geometra; Pino D'Antonio, 53 anni, imprenditore settore commerciale; Gianluca Murgioni, 55 anni, imprenditore settore alimentare; Graziano Castelli, 62 anni, tecnico industriale; Gino Biggio, 63 anni, consulente finanziario e Luciano Biggio, 47 anni, sottufficiale dell’esercito italiano. L’ufficialità della lista pronta da tempo ormai e che in questi giorni è stata pubblicata ufficialmente ha incrementato le voci che circolano nel centro isolano sulle eventuali altre liste che parteciperanno alla competizione elettorale. Solo ipotesi al momento, come quella dell’attuale squadra di governo cittadino che potrebbe ripresentarsi, anche se molti dei collaboratori della sindaca Claudia Mura hanno già detto no a eventuali candidature. Resta l’ipotesi dell’opposizione che parrebbe impegnata nella predisposizione di una lista e anche l’ex sindaco di Buggerru, Silvano Farris aveva annunciato il suo lavoro alla predisposizione di una lista per andare ad amministrare Calasetta.

