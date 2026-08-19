Elezioni provinciali, stop del Tar 

Stop del Tar di Cagliari alle elezioni provinciali del Medio Campidano del 26 agosto. A chiedere l’intervento della giustizia amministrativa è stato il consigliere comunale di opposizione del Comune di Serramanna, Carlo Pahler, assistito dagli avvocati Francesco Cocco Ortu, Mauro Tronci e Giulio Steri, autore di un ricorso contro Provincia e Regione, nei confronti dei candidati, Francesco Sanna e Emanuele Lilliu, Secondo quanto riportato nel provvedimento, nessuno si è costituito in giudizio.

Il decreto

Il ricorrente ha chiesto ai giudici l’annullamento del decreto della vicepresidente della Provincia, Maura Boi, avente ad oggetto “Indizione delle elezioni del presidente della provincia del Medio Campidano e convocazione dei comizi elettorali. In vista delle imminenti elezioni la sospensiva del provvedimento”.

Nel mirino del ricorrente è finito anche «ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusa la nota dell’assessore regionale agli Enti Locali, dell’8 luglio 2026, nella parte in cui ha erroneamente individuato nella vicepresidente il soggetto competente all’indizione delle elezioni».

Prudenza

Il Tar, accogliendo la richiesta di sospensiva, ha bloccato gli effetti del decreto contestato. Nella decisione, il giudice ritiene infatti «prioritario preservare la situazione esistente, in attesa dell’esame collegiale della vicenda, essendo le elezioni, fissate per il 26 agosto».

Il Tribunale ha quindi ritenuto preferibile un breve rinvio del voto, anche in considerazione del periodo estivo, piuttosto che consentire lo svolgimento della consultazione prima di emettere la sentenza. Una volta effettuate le elezioni, infatti, l’esame della richiesta cautelare avrebbe potuto perdere la propria utilità. La parola passa ora al collegio che ha fissato per il 9 settembre 2026, la camera di Consiglio per la trattazione del ricorso. In quella sede saranno esaminati gli argomenti sollevati e la legittimità degli atti impugnati.

Motivazioni

Per il momento, dunque, il voto è sospeso.a contestazione sul mancato rispetto della norma in merito alla data dei comizi elettorali «fissata non oltre il 55esimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale».

Il decreto impugnato è stato invece adottato dalla vicepresidente della Provincia «organo che non riveste alcuna competenza in materia di indizione delle elezioni provinciali nell’ordinamento sardo». Il ricorrente, in quanto consigliere, pur non essendo candidabile, ha perciò diritto al voto nelle elezioni di secondo livello.

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