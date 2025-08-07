Elezioni provinciali, Rombi si fa da parte: «Non sono disponibile» 

Lavori in corso per le prossime provinciali, il sindaco di Carloforte si tira fuori e precisa: «Non sono disponibile». Le probabilità si concentrano ora sulla sintesi tra i sindaci del territorio. «Attualmente svolgo due incarichi, professore universitario e sindaco di Carloforte - ha tenuto a precisare Stefano Rombi – intendo concentrarmi su quest’ultimo fino alla fine del mandato, nel 2027, per portare avanti importanti progetti avviati. Anche se ci fossero state le condizioni adatte, non avrei accettato un nuovo incarico: non riesco a gestirne troppi contemporaneamente». L’argomento lascia spazio ad un frangente interessante che andrebbe a soddisfare le richieste di alcuni sindaci, ovvero, lista dei primi cittadini con alcune deroghe che lascerebbero spazio ad alcuni consiglieri comunali di alcuni centri della provincia.

Prima del no, Rombi ha evideniato che «la Provincia, mai soppressa ma commissariata per oltre 13 anni, torna ora a essere un ente elettivo, seppur di secondo livello. In questa fase di transizione serve serietà, responsabilità e partecipazione attiva. Ritengo fondamentale il protagonismo unitario dei sindaci, oltre le divisioni politiche; l’unità interna dei partiti per una visione condivisa e il superamento di personalismi a favore di innovazione e spirito di servizio. La Provincia ha un ruolo centrale nello sviluppo del Sulcis Iglesiente: auspico che si torni presto all’elezione diretta, per ristabilire pienamente la democrazia, ma nel frattempo serve costruire un percorso comune».

Parole che equivalgono alla condivisione alla linea dettata dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci ai suoi colleghi del territorio. A questo punto restano in campo i nomi dei due sindaci delle città capoluogo della provincia: Pietro Morittu e Mauro Usai. Ma gli incontri continuano e da un momento all’altro potrebbero esserci importanti novità.

