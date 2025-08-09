Elezioni provinciali, fumata nera 

Prosegue sotto l’ombrellone la scelta del sindaco da candidare alle elezioni di secondo livello per la presidenza della Provincia del Medio Campidano. Ieri a Sanluri, al cineteatro, i primi cittadini si sono incontrati per fare il punto sul voto e tentare di trovare un’intesa sul nome del candidato. Nonostante le aspettative, il confronto di circa tre ore si è concentrato esclusivamente sulle strategie per individuare un candidato condiviso, superando le appartenenze politiche, senza però avanzare proposte concrete. Nessun riferimento ai nomi più accreditati, quali Federico Sollai di Villacidro e Giuseppe de Fanti di Guspini , sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ed entrambi del centrosinistra, favoriti dal voto ponderato. Per il centrodestra si è fatto avanti Alberto Urpi di Sanluri , inizialmente escluso perché consigliere regionale, ma poi riammesso dopo il via libera regionale alle elezioni di secondo livello.

Approccio civico e unitario

All’incontro, su 28 Comuni, erano assenti una dozzina di sindaci: quelli di Arbus , Gonnosfanadiga , San Gavino , Pabillonis , Furtei , Segariu , Barumini , Ussaramanna , Villanovaforru , Turri , Lunamatrona e Genuri . La nota finale, condivisa dai presenti, ha sottolineato lo squilibrio del voto ponderato a favore dei Comuni più popolosi: in Marmilla il peso di ogni sindaco equivale allo 0,052 (5.865 voti), mentre Guspini e Villacidro valgono 0,842 (28.677 voti). Da qui la decisione di evitare contrapposizioni tra sindaci e mantenere un approccio civico e unitario, indipendente dalle appartenenze politiche, per salvaguardare i Comuni più piccoli e le aree interne della Marmilla, assicurando equilibrio territoriale. Si è proposta la formazione di 2-3 liste collegate a un unico presidente e si è ipotizzato un governo provinciale simile a un’Unione di Comuni, con deleghe mirate e un’assemblea dei sindaci quale punto di riferimento.

L’impegno è quello di un nuovo incontro subito dopo Ferragosto, dove ciascuno dovrà esprimere la propria disponibilità a candidarsi, abbozzare un programma di mandato sintetico e riportare le decisioni nei rispettivi Comuni e gruppi di maggioranza.

Alberto Urpi, sindaco di Sanluri, ha sottolineato l’importanza di trovare un nome condiviso: «L’unità dei sindaci può favorire lo sviluppo del territorio, a patto che si superino le logiche di partito. Se necessario, potrei candidarmi, ma ho troppi incarichi; è meglio che lo facciano altri». Federico Sollai, sindaco di Villacidro, ha indicato quattro priorità immediate: sanità, scuola, infrastrutture stradali e riorganizzazione dell’ente con potenziamento del personale. Beatrice Muscas di Samassi , unica donna fra i sindaci nella Provincia, ha evidenziato la mancata parità di genere, imputabile alla politica, e ha auspicato che il presidente della Provincia sia espressione comune, segno di cambiamento.

Il peso dei più piccoli

La Marmilla è stata protagonista anche di un recente incontro sul voto del 29 settembre. Marco Pisanu di Siddi ha sottolineato che mettere tutti sullo stesso piano significa non escludere candidati dei Comuni piccoli, puntando al rinnovamento e al riconoscimento dell’importanza del territorio, non solo delle città con più voti. Andrea Lampis di Las Plassas ha condiviso l’unità come scelta strategica, definendola possibile chiave per abbattere i campanilismi. Emilio Serra di Gesturi , il sindaco più giovane, ha ribadito la volontà di garantire la presenza di almeno tre candidati consiglieri, indipendentemente dall’esito.

L’incontro si è concluso con un clima di cauta collaborazione e l’intento di favorire un governo provinciale più equilibrato e inclusivo, pur senza ancora scegliere un candidato definito, rimandando la decisione a prossimi appuntamenti.

