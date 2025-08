Elezioni provinciali: conto alla rovescia nel Medio Campidano 

Lunedì 29 settembre si vota. I tempi sono quelli dettati dal decreto della presidente della Regione, Alessandra Todde. E che siano molto stretti nel Medio Campidano lo ammettano le amministrazioni comunali e anche il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu. «La corsa alle elezioni – dice Cadeddu – seppure annunciate, lascia poco spazio per gli adempimenti burocratici. La difficoltà maggiore è la carenza di personale, ancor più in piena stagione estiva, quando bisogna fare i conti con le ferie». E i numeri ne sono la prova: contro gli 87 dipendenti della pianta organica, di fatto si sono ridotti a 36. In previsione delle elezioni, l’ente si era già attivato per nuove assunzioni, ora occorre pigiare il piede sull’acceleratore della macchina elettorale. E nei giorni scorsi sono stati nominati ad interim un segretario generale per la parte finanziaria, amministrativa ed appalti e un dirigente per il settore ambiente e lavori pubblici. È stata appena ultimata una selezione interna, martedì verrà nominato chi si dovrà occupare di appalti, istruzione, cultura, centro elaborazioni dati.

«L’impegno – prosegue Cadeddu – era quello di assumere, tramite concorsi e mobilità, 28 dipendenti entro l’anno. Lasciamo il compito alla politica. C’è l’urgenza di arrivare puntuali a fine settembre, occorre almeno una decina di lavoratori. Auguriamoci che i servizi esterni, come le tipografie, siano disponibili». Nel frattempo anche la politica locale scalda i motori, coinvolti i tre consiglieri regionali, Emanuele Matta di 5 Stelle e Gianluigi Piano del Pd, Alberto Urpi di SardegnalCentro2020. «L’obiettivo – dice Matta – è fare sintesi su un sindaco che, al di là del colore politico, faccia tesoro di quanto finora è stato fatto per far ripartire l’ente». E Piano aggiunge: «Aspettiamo indicazioni a livello regionale. Puntiamo su un sindaco capace di rimettere in piedi la Provincia». E Urpi: «Servono persone capaci che abbiano a cuore il bene del territorio prima della tessera di partito».

