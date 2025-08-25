Elezioni provinciali, addio lista unica 

Nessun accordo per una lista unitaria: nel Medio Campidano, nonostante la presentazione delle liste per le elezioni provinciali sia ormai dietro l’angolo, non risultano delineate le basi da cui partire e, caso unico nell’Isola, non c’è un nome condiviso da candidare alla presidenza. La proposta lanciata nelle scorse settimane dai sindaci dei Comuni capoluoghi, Alberto Urpi ( Sanluri ) e Federico Sollai ( Villacidro ), apprezzata dalla maggioranza delle fasce tricolori del territorio, alla fine è rimasta nel campo degli auspici. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, le liste saranno due, centrodestra e centrosinistra.

«Ci abbiamo creduto», si rammarica Urpi: «Per oltre un mese ho cercato di fare sintesi su un nome condiviso. Non c’è. Un gruppetto non riesce a sceglierlo in casa, figuriamoci in una famiglia allargata».

La fumata nera

Ad allontanare l’ipotesi della candidatura di un presidente, espressione comune, è stato l’incontro di sabato scorso tra i quattro sindaci del Pd: oltre a Sollai, Giuseppe de Fanti ( Guspini ), Francesco Sanna ( Collinas ), Beatrice Muscas ( Samassi ), presente il segretario provinciale del partito (e consigliere regionale) Gigi Piano. Chi si aspettava di avere il nome su cui convergere, è rimasto deluso. Motivazioni diverse e una sola certezza: nessuno dei quattro aspiranti candidati ha fatto un passo indietro. Per Piano quella di tre giorni fa è stata una semplice «chiacchierata con i sindaci per sapere a che punto è la situazione»: peccato che si è tenuta non al bar ma in Comune, “la casa di tutti” aperta di sabato mattina. Così per Sollai: «Una chiacchierata tra un paio di sindaci che mi hanno chiesto di informali sul quadro della situazione. Si è ribadita la volontà di un candidato presidente». Fra i nomi, quelli dei presenti. De Fanti: «Ho confermato la disponibilità». Muscas: «Sono l’unica donna sindaca fra i 28 Comuni. Ho ricordato la parità di genere. Sostenuta anche dagli uomini. È il momento di dimostrarlo». Sanna: «Serve una Provincia nuova che superi la percezione di un ente inutile. Questo ci attende e le basi vanno poste ora. La lista unica? Ci spero ancora».

La delusione

Urpi, prendendo atto di una realtà diversa dalle aspettative, non nasconde lo stato d'animo per la mancata chiarezza di chi ancora dice e non dice: «Ho partecipato al tavolo per la lista unica, anzi ne sono stato il promotore. Lo spirito era quello di mettere insieme gli amministratori del territorio per un obiettivo comune, fuori dalle logiche di partito. La mia sensazione è che ormai si tratti di un’occasione persa. Non possiamo stare dietro ad un gruppo che vuole decidere per tutti, che ancora non ha chiaro il nome da proporre. Siamo in ritardo, rinviare ancora significa non aver rispetto dei cittadini, ancor di più degli amministratori, le liste dei consiglieri vanno preparate. Le priorità sono le scelte condivise con i fatti».

«Il tempo stringe»

Sullo stallo interviene il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Emanuele Matta, di Villacidro: «È fondamentale garantire continuità al percorso avviato. L’attuale commissario, Roberto Cadeddu, ha costruito un progetto concordato con tutti i Comuni, superando le vecchie logiche campanilistiche. Questa è la direzione giusta da seguire».

Il deputato di Fratelli d’Italia, Gianni Lampis, di Arbus : «Gli amministratori a noi vicini, come pure diversi civici, hanno apprezzato la proposta di una lista unica: la Provincia è un organo che deve per forza collaborare con tutti. È vero che la speranza è l’ultima a morire ma a oggi l’intesa non è stata trovata. A questo punto, salvo cambiamenti, è doveroso che la parola torni alle forze in campo. La lista o le liste dei presidenti e quelle dei dieci consiglieri vanno preparate, concordate e approvate. E il tempo stringe».

