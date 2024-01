Elezioni, polemiche e campanilismi 

Mauro Usai chiede voti per Alessandro Pilurzu, ma Simone Pinna, consigliere di maggioranza candidato alle regionali nella coalizione di Renato Soru, non ci sta e critica il primo cittadino. Non si placano le tensione nel centrosinistra del Sulcis Iglesiente, dove riesplodono anche le lotte di campanile.

La polemica

Tutto ha inizio quando Mauro Usai, tramite la propria pagina social ha espressamente indicato la propria preferenza di voto al candidato nella lista del Pd Alessandro Pilurzu, attuale presidente del consiglio comunale (lista “Mauro Usai Sindaco”). La presa di posizione ha scatenato la reazione del consigliere di maggioranza Simone Pinna che parla di «un grave errore». «Perché sei la guida di un’ampia coalizione, composta da diverse forze politiche che hanno espresso opzioni differenti e proprie candidature - ha dichiarato riferendosi al sindaco - e che oggi s’interrogano sul significato e sulle ricadute politiche di questa tua presa di posizione. Non vorrei ripercussioni dalle elezioni regionali sul livello locale, che è ben amministrato e lo vorrei far salvo. Questo è l’obiettivo della mia riflessione, cerco di predicare la calma, in questo determinato momento occorre, ed è essenziale, l’equilibrio». Il primo cittadino sulla vicenda è lapidario: «Commenterò a riguardo all’indomani delle elezioni, ora siamo impegnati a svolgere un’altra importante partita».

La maggioranza

In tanti sono convinti che nella maggioranza di Usai, le dinamiche legate alle candidature per le regionali, possano in qualche modo mettere allo scoperto quelle crepe finora tenute ben celate; la prima avvisaglia di disunità si è espressa con l’uscita dalla lista “Mauro Usai Sindaco” di due consiglieri passati al Gruppo misto. Uno di questi è Federico Melis che così si esprime: «Il sindaco non deve essere schierato, ma sopra le parti, anche perché all’interno del gruppo ci sono altri assessori e altri consiglieri candidati alle Regionali». Per Luigi Biggio consigliere d’opposizione di FdI «le fratture della sinistra sono evidente». Per Simone Saiu, capogruppo di “Insieme” «non so cosa accadrà dopo le elezioni, ma è certo che nulla sarà più come prima». Sulla vicenda interviene anche Federico Sias, segretario cittadino del Pd. Considera la presa di posizione di Usai come «un intervento quanto mai inopportuno considerato che, alle elezioni, partecipano altri tre candidati espressione dei partiti e delle liste della coalizione che sostengono il governo cittadino. Bene avrebbe fatto, il sindaco, ad astenersi dallo sponsorizzare pubblicamente e in veste ufficiale uno dei candidati e mantenere altresì un ruolo super partes. L’assemblea cittadina ha espresso solo il nome di Francesco Melis. L’altra candidatura spettava a Carbonia con Alberto Pili».

RIPRODUZIONE RISERVATA