Elezioni, oggi la presentazione di Sanna 

Prosegue la fitta agenda elettorale in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Oggi alle 18,30 ai giardinetti di via del Redentore il via ufficiale alla corsa di Efisio Sanna: l’ingegnere monserratino presenterà le liste (Pd, Adesso Sardegna e Cultura è Libertà) con i sessanta candidati consiglieri, e prenderà la parola per parlare di quello che intende fare se eletto sindaco.

Domani, invece, sarà il turno di Alberto Corda: il medico chirurgo, consigliere comunale uscente nelle fila dei Riformatori all'opposizione della giunta Locci, terrà il suo comizio in piazza Maria Vergine a partire dalle 18.45. Prima ancora, alle 18, ci sarà un ritrovo presso la sua sede elettorale, in via del Redentore al civico 108. In piazza per l’apertura della sua campagna, insieme a lui saliranno sul palco i settantuno candidati al consiglio comunale. Corda è appoggiato, oltre che dal suo partito, da Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Civitas.

L'unica candidata donna allo scranno più importante della città, Valentina Picciau, radioterapista oncologa, ha dato invece appuntamento per sabato pomeriggio. Per prima cosa inaugurerà la sua sede, alle 18 in via del Redentore 236 B, e subito dopo si sposterà insieme ai 72 candidati all’aula di piazza Maria Vergine. La sostengono Movimento 5 Stelle, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato.

Tutti e tre i candidati sindaci sfideranno l’uscente Tomaso Locci, che punta alla riconferma e ha presentato per primo, già domenica mattina, le sue tre liste civiche (Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana) e i sessanta candidati al Consiglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA